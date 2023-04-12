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Всемирный банк выделит Украине дополнительные 200 млн долларов: на что пойдут средства

12 апреля 2023 22:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Всемирный банк выделит Украине дополнительные 200 млн долларов: на что пойдут средства
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram/ Денис Шмыгаль
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Всемирный банк выделяет дополнительные $200 млн для восстановления энергетических систем Украины. Соглашение было подписано в Вашингтоне в присутствии вице-президента Всемирного банка Анны Бьерде. 

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Одним из приоритетов восстановления Украины является энергетика, и привлеченные средства будут направлены на восстановление сетей и систем теплоснабжения в городах Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и Черниговской области. Кроме того, были обсуждены дальнейшие возможности сотрудничества в рамках межведомственной платформы координации доноров, Финансового Рамштайна.

Украина готовится к реализации проекта страхования военных рисков для иностранных инвестиций в сотрудничестве с Всемирным банком. Этот проект является ключевым инструментом для привлечения инвестиций в условиях военного конфликта.

Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече со Всемирным банков. Фото: Telegram/ Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече со Всемирным банков. Фото: Telegram/ Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече со Всемирным банков. Фото: Telegram/ Денис Шмыгаль

В свою очередь, представители Всемирного банка выразили благодарность за поддержку Украины и ее программы восстановления, которая станет крупнейшим проектом восстановления в Европе с момента окончания Второй мировой войны.

Напомним, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл в Вашингтон. Ожидается, что чиновник примет участие в весенней встрече Международного валютного фонда (МВФ).

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