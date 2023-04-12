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Украинский премьер прибыл в Вашингтон на встречу МВФ

12 апреля 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Шмыгаль прибыл в Вашингтон на встречу МВФ — детали
Премьер-министр Денис Шмыгаль / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл в Вашингтон. Ожидается, что чиновник примет участие в весенней встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

Об этом пишет издание The Hill.

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Глава украинского правительства примет участие во встрече двух ключевых мировых финучреждений. Премьер намерен сплотить страны-партнеры для предоставления финансовой экономической поддержки, которая крайне важна для Украины, особенно для военной сферы.

В частности, экономическая помощь предусматривает выплату зарплат украинским учителям, медикам, пенсионерам, направленная на восстановление критической инфраструктуры, разрушенной из-за российских ракетных атак.

10 апреля в столице США стартовали недельные Весенние встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка. В частности, речь пойдет об устранении слабых мест в примененных санкциях против россии.

Стороны обменяются наилучшими практиками по предотвращению любых способов россии и компаний обойти санкции. Речь о том, что, несмотря на жесткие санкции, рф все равно стремится переориентировать торговые пути и покупать то, что ей нужно, в частности, для войны против Украины. Это страна делает в основном через соседние страны или более "снисходительные" юрисдикции, такие как ОАЭ или Турцию.

Что еще стоит знать

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках своего визита в Канаду встретился с представителями канадского бизнеса в Торонто. В ходе встречи он призвал предпринимателей инвестировать в Украину и приобщаться к восстановлению нашего государства.

Напомним, исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов, чтобы помочь стране удовлетворить срочные финансовые потребности на фоне войны с россией.

На днях в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), увеличивший объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.

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