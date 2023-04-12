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Світовий банк виділить Україні додаткові 200 млн доларів: на що підуть кошти

12 квітня 2023 22:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Світовий банк виділить Україні додаткові 200 млн доларів: на що підуть кошти
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram/ Денис Шмигаль
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Світовий банк виділяє додаткові $200 млн для відновлення енергетичних систем України. Угода була підписана у Вашингтоні у присутності віцепрезидента Світового банку Анни Бьєрде.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Одним із пріоритетів відновлення України є енергетика, і залучені кошти будуть спрямовані на відновлення мереж та систем теплопостачання у містах Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та Чернігівській області. Крім того, було обговорено подальші можливості співробітництва у рамках міжвідомчої платформи координації донорів, Фінансового Рамштайну.

Україна готується до реалізації проєкту страхування військових ризиків для іноземних інвестицій у співпраці зі Світовим банком. Цей проєкт є ключовим інструментом залучення інвестицій в умовах військового конфлікту.

Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі зі Світовим банком. Фото: Telegram/ Денис Шмигаль
Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі зі Світовим банком. Фото: Telegram/ Денис Шмигаль
Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі зі Світовим банком. Фото: Telegram/ Денис Шмигаль

Своєю чергою представники Світового банку висловили подяку за підтримку України та її програми відновлення, яка стане найбільшим проєктом відновлення в Європі з моменту закінчення Другої світової війни.

Нагадаємо, що український прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибув до Вашингтона. Очікується, що чиновник візьме участь у весняній зустрічі Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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