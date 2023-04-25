Тарифы не электричество — эксперты объяснили, есть ли шанс избежать повышения

Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго

В Украине правительство работает над новой моделью повышения тарифов на электроэнергию, что позволит восстановить энергосистему после массированных атак со стороны России. Эксперты дали свою оценку ситуации и рассказали, можно ли обойтись без роста цен.

Об этом рассказал генеральный директор АО "Оператор рынка" Александр Гавва во время телемарафона "Единые новости".

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Есть ли шанс оставить старые тарифы

По словам чиновника, украинские энергетики сделали сверхвозможное для того, чтобы уже в феврале, после серий российских ракетных атак по энергообъектам, система стала профицитной.

"Мы производим больше электроэнергии, чем потребляем. Это настоящий подвиг украинцев, которыми восхищается весь мир. Но мы должны понимать, какой ценой это удалось. Потери колоссальные, нарушение инфраструктуры так же. Соответственно нужны средства, чтобы отремонтировать и восстановить разрушенное российскими ракетами имущество", — рассказал он.

Так, на "Рынке на сутки наперед", который является индикативом для энергорынка, в первом квартале текущего года было заявлено для продажи на более 30% больше электроэнергии, чем продано.

Несмотря на профицит в энергосистеме, Украина не может привлечь средства по продаже электроэнергии, поскольку существенно снизился спрос.

"Украинская промышленность из-за российской военной агрессии возобновилась еще не полностью. В то же время не так легко остановить запущенный энергоблок, остановить производство электроэнергии. Это сложный процесс", — пояснил эксперт.

В то время как электроэнергия является товаром, не подлежащим хранению. Поэтому произведенная, но не выкупленная электроэнергия, не позволяет производителям продать тот объем, который был бы достаточен для накопления ими необходимых сумм для осуществления всех ремонтов и обновлений для подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

Энергетическим компаниям уже сейчас необходимы средства для подготовки к следующей зиме. В общей сложности враг разрушил инфраструктуры на 10 млрд долларов.

"Это колоссальные средства для отрасли, необходимые для восстановления украинской энергетики и подготовки к следующей зиме. Их нужно откуда-то брать. Расчет тарифов должен производиться с учетом всех необходимых средств для привлечения", — добавил руководитель АО "Оператор рынка".

Как могут вырасти тарифы

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики, рассказали, что рассматривают несколько вариантов повышения тарифов на электроэнергию. В частности, по одному из базовых сценариев, нижний тариф для населения намерены оставить на действующем уровне 1,44 грн за кВт-ч при месячном потреблении до 250 кВт-ч. В то же время предполагается повышение верхнего тарифа с 1,68 грн до 2,4 грн или 2,8 грн за кВт-ч.

Сейчас в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а больше этого объема — 1,68 грн/кВт-ч.

Время действия действующих тарифов подходит к концу 1 мая 2023 года.

Напомним, в Украине тарифы на электроэнергию останутся на прежнем уровне до июня 2023 года. Правительство продлило льготную цену для населения еще на месяц.

Также мы писали, что, по мнению заместителя председателя парламентского комитета по вопросам ЖКУ Алексея Кучеренко, подорожание не станет "смертельным". Он считает, что ориентировочный тариф на свет после подорожания повысится на 150 грн.