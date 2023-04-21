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Тарифи на електрику: українцям назвали орієнтовну суму підвищення

21 квітня 2023 15:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи на електрику — українцям назвали орієнтовну суму підвищення
Лічильник електричної енергії. Фото: Укренерго
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні до кінця поточного місяця діє пільговий період старого тарифу на електроенергію, який днями продовжив уряд. Після чого у травні суми у комунальних платіжках зміняться.

Про те, на скільки більше доведеться платити українцям, розповів заступник голови парламентського комітету з питань ЖКП Олексій Кучеренко.

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Орієнтовна сума підвищення

Посадовець нагадав, що зараз в уряді тривають дискусії довкола майбутнього підвищення тарифів на електроенергію. Висувається безліч сценаріїв та називаються різні суми.

Як і решта чиновників, Кучеренко теж вважає за необхідне підвищити тариф на електрику, щоб вивільнити кошти на ремонт та відновлення енергосистеми.

За його словами, споживачів можуть поділити на дві категорії, а саме подорожчання не стане "смертельним". Більшість українців споживають за місяць близько 150 кВт-год, тобто якщо тариф підвищать на одну грн за кВт-годину, то ймовірний орієнтовний тариф на світло для після подорожчання підвищиться на 150 грн більше.

Тим, у кого дійсно бракує коштів на оплату комунальних послуг, можна оформити субсидію.

Нагадаємо, у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжують опрацьовувати варіанти підвищення тарифів на електроенергію. Вердикт планують озвучити наприкінці квітня або на початку травня поточного року.

Також ми писали, що в Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію, адже вони вважаються найнижчими серед країн Європи. Оскільки країна обрала курс на інтеграцію з енергосистемою Європейського Союзу, підвищення цін до ринкових у майбутньому — неминуче.

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