Тарифи не електрику — експерти пояснили, чи є шанс уникнути підвищення

Лічильник електричної енергії. Фото: Укренерго

В Україні уряд працює над новою моделлю підвищення тарифів на електроенергію, що дозволить відновити енергосистему після масованих атак з боку Росії. Експерти дали свою оцінку ситуації та розповіли, чи можна обійтися без зростання цін.

Про це розповів генеральний директор АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва під час телемарафону "Єдині новини".

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За словами посадовця, українські енергетики зробили надможливе для того, щоб вже в лютому, після серій російський ракетних атак по енергооб'єктах, система стала профіцитною.

"Ми виробляємо більше електроенергії, ніж споживаємо. Це справжній подвиг українців, якими захоплюється весь світ. Але ми маємо розуміти, якою ціною це вдалося. Втрати колосальні, порушення інфраструктури так само. Відповідно потрібні кошти, щоб відремонтувати та відновити зруйноване російськими ракетами майно", — розповів він.

Так, на "Ринку на добу наперед", який є індикативом для енергоринку, у першому кварталі поточного року було заявлено для продажу на понад 30% більше електроенергії, ніж продано.

Попри профіцит в енергосистемі, Україна не може залучити кошти з продажу електроенергії, оскільки суттєво зменшився попит.

"Українська промисловість через російську військову агресію відновилася ще не сповна. Водночас не так легко зупинити запущений енергоблок, зупинити виробництво електроенергії. Це складний процес", — пояснив експерт.

Тоді як електроенергія є товаром, що не підлягає зберіганню. Тому вироблена, проте не викуплена електроенергія, не дозволяє виробникам продати той обсяг, який був би достатній для накопичення ними необхідних сум для здійснення всіх ремонтів і відновлень для підготовки до наступного осінньо-зимового періоду.

Енергетичним компаніям вже зараз необхідні кошти для підготовки до проходження наступної зими. Загалом ворог зруйнував інфраструктури на 10 млрд доларів.

"Це колосальні кошти для галузі, необхідні для відновлення української енергетики та підготовки до наступної зими. Їх треба звідкись брати. Розрахунок тарифів має здійснюватись з урахуванням всіх необхідних коштів для залучення", — додав керівник АТ "Оператор ринку".

Як можуть зрости тарифи

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики розповіли, що розглядають кілька варіантів підвищення тарифів на електроенергію. Зокрема, за одним із базових сценаріїв, нижній тариф для населення мають намір залишити на чинному рівні 1,44 грн за кВт-год за умови місячного споживання до 250 кВт-год. Водночас передбачається підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грн за кВт-год.

Зараз в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а більше цього обсягу — 1,68 грн/кВт-год.

Час дії чинних тарифів добігає кінця 1 травня 2023 року.

Нагадаємо, в Україні тарифи на електроенергію залишаться на колишньому рівні до червня 2023 року. Уряд продовжив пільгову ціну для населення ще на місяць.

Також ми писали, що на думку заступника голови парламентського комітету з питань ЖКП Олексія Кучеренка, подорожчання не стане "смертельним". Він вважає, що орієнтовний тариф на світло для після подорожчання підвищиться на 150 грн.