Цены на электричество вырастут — когда пересмотрят тарифы

Прибор учета. Фото: Ukrenergo

С 1 января 2024 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), может начать готовить повышение тарифов на электрическую энергию для населения. Цены поднимутся после обсуждений с общественностью.

Об этом заявил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский в интервью СМИ.

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Как могут измениться тарифы

По его словам, после окончания отопительного сезона 2023/2024 регулятор будет предлагать решения о повышении тарифов, однако они будут проходить всю процедуру: от общественных обсуждений, где заслушают все стороны, до принятия окончательного решения.

"С 1 января нужно готовить повышение цен на электроэнергию для населения", — сказал Ущаповский, допустив, какая может быть стоимость.

Он отметил, что украинцам придется платить за электроэнергию больше на 15%. С текущих 2,64 грн до 3 грн за киловатт-час.

В то же время рыночный тариф на электричество для населения сейчас 5,5-5,8 грн за киловатт-час.

Ранее в Министерстве энергетики уверяли, что тарифы на электричество для населения во время отопительного сезона лет не будут менять. Поэтому независимо от объема потребления граждане платят 2,64 гривны за кВт/час.

Там говорили, что будут продолжать действие положения о возложении спецобязанностей на участников рынка электроэнергии по обеспечению населения доступным ресурсом до конца сезона.

Осенью этого года Соединенные Штаты направили украинским властям рекомендации, где речь шла о необходимости повышения коммунальных тарифов на газ и электричество. На реализацию либерализации рынков газа и электричества отвели 12 месяцев.

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Напомним, в ряде городов начинается отопительный сезон, в частности, по заявкам подключают отопление для объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады и медучреждения. Остается актуальным вопрос тарифов на коммунуслуги, о повышении которых в последнее время ведутся разговоры.

Также мы писали, что эксперты назвали экономически обоснованные тарифы жилищно-коммунальных услуг. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.