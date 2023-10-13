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Тарифи взимку 2023-2024: відомо, які суми платитимуть українці

13 жовтня 2023 07:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на комунальні послуги — які будуть тарифи взимку 2023-2024
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У низці українських міст починається опалювальний сезон, зокрема за заявками підключають опалення для об'єктів соціальної інфраструктури: школи, дитячі садки та медзаклади. Залишається актуальним питання тарифів на комунальні послуги, про підвищення яких останнім часом точаться розмови.

Новини.LIVE  розповідають, якими будуть тарифи на природний газ, тепло, водопостачання та електрику взимку 2023-2024.

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Які будуть тарифи на газ та тепло

Восени Сполучені Штати надіслали українській владі рекомендації, де йдеться про необхідність підвищення тарифів на газ та електроенергію. На реалізацію лібералізації ринків природного газу та електрики відводять один рік. 

Проте український уряд запевнив, що до кінця воєнного стану тарифи залишаться незмінні. Так, за словами прем’єра Дениса Шмигаля, щонайменше у першому кварталі 2024 року газ для населення залишиться стабільним за вартістю і коштуватиме 7,96 грн за м³.

Подібні перспективи у тарифів також на теплопостачання. Прогнозують, що відпускна ціна тепла для побутових споживачів перебуватиме на рівні 7,42 тис. грн за тис. м³.

Вартість електроенергії та води

Щодо тарифів на електрику, то в країні їх підвищили у червні і поки що змінювати не будуть, запевняють у Міністерстві енергетики. Очікується, що до весни вартість електрики залишиться на рівні 2,64 грн за кВт/год.

У домогосподарствах із двозонними лічильниками за світло тарифи наступні:

  • нічний час — 1,32 грн;
  • денний час — 2,64 грн.

Ціни на водопостачання

Так само вартість води та водопостачання має залишитися незмінною.

Спроба регулятора підвищити її на понад 30% у липні цього року зустріла жорстку критику уряду та президента та була скасована. Відтак, українці платитимуть взимку за воду за старими тарифами.

Більше про комуналку

Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.

Також ми писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.

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