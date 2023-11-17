Ціни на електрику зростуть — коли переглянуть тарифи

Прилад обліку. Фото: Ukrenergo

З 1 січня 2024 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), може почати готувати підвищення тарифів на електричну енергію для населення. Ціни зростуть після обговорень з громадськістю.

Про це заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський в інтерв'ю ЗМІ.

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Як можуть змінитись тарифи

За його словами, після закінчення опалювального сезону 2023/2024 регулятор буде пропонувати рішення щодо підвищення тарифів, однак вони будуть проходити всю процедуру: від громадських обговорень, де заслухають всі сторони, до ухвалення остаточного рішення.

"З 1 січня потрібно готувати підвищення цін на електроенергію для населення", — сказав Ущаповський, припустивши, яка може бути вартість.

Він зазначив, що українцям доведеться платити за електроенергію більше на 15%. З поточних 2,64 грн до 3 грн за кіловат-годину.

Водночас, ринковий тариф на електрику для населення зараз 5,5-5,8 грн за кіловат-годину.

Раніше у Міністерстві енергетики запевняли, що тарифи на електрику для населення під час опалювального сезону років не змінюватимуть. Тому, незалежно від обсягу споживання, громадяни платять 2,64 гривні за кВт/годину.

Там повідомляли, що продовжуватимуть дію положення про покладання спецобов'язків на учасників ринку електроенергії щодо забезпечення населення доступним ресурсом до кінця сезону.

Восени цього року Сполучені Штати надіслали українській владі рекомендації, де йшлося про необхідність підвищення комунальних тарифів на газ та електрику. На реалізацію лібералізації ринків газу та електрики відвели 12 місяців.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, у низці міст починається опалювальний сезон, зокрема за заявками підключають опалення для об'єктів соціальної інфраструктури: школи, дитячі садки та медзаклади. Залишається актуальним питання тарифів на комунпослуги, про підвищення яких останнім часом точаться розмови.

Також ми писали, що експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.