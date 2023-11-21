Цены на коммуналку будут выше — сколько заплатят украинцы в декабре

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в декабре 2023 года заплатят больше за жилищно-коммунальные услуги против декабря 2022-го. Так, сумма будет больше за счет более высокого тарифа на электрическую энергию, действующего с июня этого года.

Об этом сообщает Obozrevatel.

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Как известно, в декабре тарифы на электроэнергию и газ останутся неизменными. Однако размер платежа за потребление электрической энергии будет выше, если сравнивать с декабрем прошлого года.

Так, за потребление электричества семье из четырех человек придется отдать на около 280 грн больше. Цена за электричество теперь составляет 2,64 грн/кВт-ч, тогда как раньше было 1,44 и 1,68 грн/кВт-ч.

В общей сложности в декабре суммы в платежках будут больше традиционно из-за услуги централизованного отопления.

Прогнозы относительно уровня тарифов

При этом тарифы на электричество, газ, отопление и горячую воду не изменятся не только в декабре, но и до конца отопительного сезона. Так уверяют в Министерстве энергетики и НАК "Нафтогаз Украины". Поэтому стоимость этих жилищно-коммунальных тарифов зафиксирована этой зимой.

В частности, в Нафтогазе сообщают, что повышения цен на природный газ не будет до 1 мая следующего года — фиксированная годовая стоимость равна 7 грн 96 коп. за один кубометр "голубого топлива". Учитывая это, вероятного повышения цен следует ожидать в следующем году

По прогнозу Национального банка, тарифы на газ, горячую воду и отопление в Украине повысят только в 2025 году. До этого времени будет действовать запрет на рост цен. Там сообщили, что в стране необходимо повышать стоимость энергоресурсов, однако в условиях войны это крайне опасно. Так, именно мораторий на повышение тарифов позволит сдержать рост цен.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что украинцы, которые планируют оформить жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг на зиму, скоро смогут сделать это максимально просто. Подавать заявки можно будет оперативно через государственный портал "Дія".

Также мы писали, что примерно 300 млн гривен было фактически украдено из карманов киевлян за 2022 год. Это произошло из-за завышения коммунальщиками потерь, входящих в тариф на транспортировку тепловой энергии.