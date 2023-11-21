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Тарифи на електрику та газ — скільки платитимуть українці у грудні

21 листопада 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на комуналку будуть вищі — скільки заплатять українці у грудні
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці у грудні 2023 року заплатять більше за житлово-комунальні послуги проти грудня 2022-го. Так, сума буде більша за рахунок вищого тарифу на електричну енергію, що діє з червня цього року.

Про це повідомляє Obozrevatel.

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Скільки доведеться платити за комуналку у грудні

Як відомо, у грудні тарифи на електроенергію та природний газ залишаться незмінні. Однак розмір платежу буде за споживання електричної енергії вищий, якщо порівнювати з груднем минулого року.

Так, за споживання електрики родині із чотирьох осіб доведеться віддати на близько 280 грн більше. Ціна за електрику тепер становить 2,64 грн/кВт-год, тоді як раніше було 1,44 і 1,68 грн/кВт-год.

Загалом у грудні суми у платіжках будуть більші традиційно через послугу централізованого опалення.

Прогнози щодо рівня тарифів

При цьому тарифи на електрику, газ, опалення та гарячу воду не зміняться не лише у грудні, а й до кінця опалювального сезону. Так запевняють у Міністерстві енергетики та НАК "Нафтогазі Україна". Тому вартість цих житлово-комунальних тарифів зафіксована цієї зими.

Зокрема, у Нафтогазі повідомляють, що підвищення цін на природний газ не буде до 1 травня наступного року — фіксована річна вартість дорівнює 7 грн 96 коп. за один кубометр "блакитного палива". З огляду на це, ймовірного підвищення цін слід чекати наступного року

За прогнозом Національного банку, тарифи на газ, гарячу воду та опалення в Україні підвищать тільки 2025 року. До цього часу діятиме заборона на зростання цін. Там повідомили, що в країні необхідно підвищувати вартість енергоресурсів, однак в умовах війни це вкрай небезпечно. Так, саме мораторій на підвищення тарифів дозволить стримати зростання цін.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що українці, які планують оформити житлові субсидії на оплату комунальних послуг на зиму, незабаром зможуть це зробити максимально просто. Подавати заявки можна буде оперативно через державний портал "Дія".

Також ми писали, що приблизно 300 млн гривень було фактично вкрадено з кишень киян за 2022 рік. Це сталося через завищення комунальниками втрат, що входять до тарифу на транспортування теплової енергії.

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