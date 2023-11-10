Субсидії в Україні — у Мінцифри готують важливі зміни

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Українці, які планують оформити житлові субсидії на оплату комунальних послуг на зиму, незабаром зможуть це зробити максимально просто. Подавати заявки можна буде оперативно через державний портал "Дія".

Такі плани анонсували у Міністерстві цифрової трансформації.

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Швидкі субсидії у "Дії"

Як зазначив голова Мінцифри Михайло Федоров, відомство планує запустити на порталі державних послуг "Дія" удосконалену версію послуги з оформлення субсидій. Українці зможуть втричі швидше подавати заявки про отримання такої грошової допомоги від держави.

За його словами, зараз під час подачі заявки на отримання субсидій необхідно заповнити розширену форму, яка складається із 21 пункту. Проте незабаром у сервісі залишиться тільки сім із них. На саму процедуру знадобиться тільки 10 хвилин.

"Зможете втричі швидше подавати заяву про отримання допомоги від держави, призначеної на оплату комуналки", — повідомив про зміни міністр.

Водночас, як зауважили в "Дії", громадяни можуть долучитися до бета-тесту послуги. Це можна, якщо:

є картка платника податків у "Дії";

наявні підстави для отримання житлової субсидії;

до цього держава не надавала субсидії.

Зареєструватися на бета-тест можна за посиланням.

Джерело: Дія

Решта громадян можуть оформити субсидію в електронному форматі у кілька способів:

через сайт електронних послуг Пенсійного фонду;

мобільний застосунок ПФУ;

електронний портал держпослуг "Дія".

Більше про субсидії

Нагадаємо, переселенці також можуть розраховувати на житлові субсидії на найближчий опалювальний сезон 2023/2024. Правила їх оформлення для тих, хто живе на новому місці, дещо інші.

Також повідомлялося, що в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.