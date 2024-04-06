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Тарифы на электроэнергию — Галущенко прокомментировал возможность повышения

6 апреля 2024 15:12
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Галущенко рассказал, будут ли повышать тарифы на электроэнергию
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Ситуация в украинской энергетике после последних российских атак значительно ухудшилась. По всей видимости, летом энергетики будут призывать украинцев значительно сократить потребление электроэнергии. Также не исключается и возможное повышение тарифов.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью Bloomberg.

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Глава Минэнерго не исключает возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения. Он также отметил, что правительство изучает различные варианты финансирования ремонта поврежденных энергообъектов.

"Сегодня ситуация еще более сложная по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков", — сказал Галущенко.

По его словам, полностью установить последствия вражеских атак, а также ущерб пока невозможно. Как он отметил, масштабы могут достигнуть миллиарда долларов.

"Разрушение было значительным — и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабы убытков, поскольку многие объекты все еще в руинах, и мы не можем до них добраться", — добавил министр.

Галущенко также предупредил, что в зависимости от ситуации украинцев в июле-августе могут просить максимально экономить электроэнергию.

"Россияне не могут вызвать повторения отключений 2022 и 2023 годов. Даже в случае огромного ущерба у нас будет базовая генерация, которая покрывает от 30% до 50% наших потребностей", — добавил он.

Что еще нужно знать

Напомним, недавно народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал в эфире Ранок.LIVE о том, будут ли меняться тарифы на электроэнергию после отопительного сезона. Он рассказал, какова реальная себестоимость электроэнергии в Украине.

Мы также писали, что в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) прокомментировали заявление о возможном повышении тарифа на электроэнергию. Там заверили, что никаких работ по этому вопросу не ведется.

тарифы
коммунальные услуги
Герман Галущенко
Минэнерго
электроэнергия

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