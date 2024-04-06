Галущенко рассказал, будут ли повышать тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию — Галущенко прокомментировал возможность повышения
Ситуация в украинской энергетике после последних российских атак значительно ухудшилась. По всей видимости, летом энергетики будут призывать украинцев значительно сократить потребление электроэнергии. Также не исключается и возможное повышение тарифов.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью Bloomberg.
Глава Минэнерго не исключает возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения. Он также отметил, что правительство изучает различные варианты финансирования ремонта поврежденных энергообъектов.
"Сегодня ситуация еще более сложная по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков", — сказал Галущенко.
По его словам, полностью установить последствия вражеских атак, а также ущерб пока невозможно. Как он отметил, масштабы могут достигнуть миллиарда долларов.
"Разрушение было значительным — и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабы убытков, поскольку многие объекты все еще в руинах, и мы не можем до них добраться", — добавил министр.
Галущенко также предупредил, что в зависимости от ситуации украинцев в июле-августе могут просить максимально экономить электроэнергию.
"Россияне не могут вызвать повторения отключений 2022 и 2023 годов. Даже в случае огромного ущерба у нас будет базовая генерация, которая покрывает от 30% до 50% наших потребностей", — добавил он.
Что еще нужно знать
Напомним, недавно народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал в эфире Ранок.LIVE о том, будут ли меняться тарифы на электроэнергию после отопительного сезона. Он рассказал, какова реальная себестоимость электроэнергии в Украине.
Мы также писали, что в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) прокомментировали заявление о возможном повышении тарифа на электроэнергию. Там заверили, что никаких работ по этому вопросу не ведется.
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