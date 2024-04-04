Ціни на електрику — у Нацкомісії з тарифів розповіли, чи чекати підвищення

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прокоментували заяву про можливе підвищення тарифу на електроенергію. Там запевняють, що жодних робіт із цього питання не проводять.

Про це йдеться на офіційному сайті регулятора сфери енергетики.

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Ситуація з тарифами на електроенергію в травні

Йдеться про коментар голови відомства Валерія Тарасюка агентству "Інтерфакс", де він сказав, відповідаючи на запитання про можливість підвищення тарифів на електрику навесні: "Будуть або зміни, або продовження ПСО щодо населення в наявному варіанті... Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше".

Оскільки керівник Нацкомісії допустив, що зміни можуть бути, це підхопили ЗМІ, тому в пресслужбі НКРЕКП вирішили уточнити, що саме малось на увазі.

У Нацкомісії з тарифів стверджують, що очільник НКРЕКП говорив виключно про те, що йому невідомо про наміри з підвищення тарифів та можливість змін тарифів у травні цього року.

"У відповідь на звернення представників медіа та задля запобігання поширенню некоректної інформації на чутливу тему підвищення тарифів НКРЕКП інформує: робота щодо змін чинних тарифів на електричну енергію для побутових споживачів не ведеться", — йдеться у повідомленні.

При цьому рішення має ухвалювати Кабінет міністрів, а не Нацкомісія.

Заяви уряду, вимоги МВФ та прогнози експертів

Раніше у Міненерго заявляли, що новини про підвищення тарифів лише дестабілізують ситуацію, тоді як жодної підготовки, обговорення, розрахунків можливого підвищення не здійснюється. Однак у відомстві стверджували, що ціни не зміняться до кінця опалювального сезону, тоді як він офіційно добігає кінця в середині квітня.

Згідно з Меморандумом з Міжнародним валютним фондом (МВФ), український уряд все ж допускає підвищення комунальних тарифів для населення — на природний газ та електроенергію. Ціни можуть підвищити під час війни та після її завершення.

Також експерти наголошують на необхідності підвищення тарифів. Так, за словами експерта з енергопитань Геннадія Рябцева, ціни на електроенергію будуть підвищені, оскільки потрібно здійснювати ремонти об’єктів генерації та розподілу електроенергії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, як повідомив народний депутат, міністр з питань ЖКГ (у 2007-2010 роках) Олексій Кучеренко в ефірі Новини.LIVE, Україна після опалювального сезону уряд може переглянути ціни на електроенергію. Зараз там аналізують шкоду, завдану енергосистемі обстрілами РФ.

Раніше ми писали, що з квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.