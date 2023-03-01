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Тарифы на газ: что запланировали поставщики на март

1 марта 2023 23:43
lis.jpg - Ксения Лисновская
Тарифы на газ — какую цену предлагают поставщики в марте
Некоторые потребители продолжают получать услуги не по фиксированным тарифам
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине большинство потребителей природного газа платит фиксированную цену в 7,96 грн за один кубометр газа от Нафтогаза. Однако некоторые продолжают пользоваться услугами других девяти газопоставщиков.

О том, сколько придется платить за газ в марте, сообщают Новини.LIVE.

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Какие будут тарифы в марте

По данным мониторинга профильного издания "Газправда", газоснабжающие компании решили не менять цены. Следовательно, в первый месяц весны тарифы на голубое топливо останутся на уровне предыдущего месяца. Стоимость для бытовых потребителей будет находиться в таком ценовом диапазоне: от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр.

Самое высокое предложение в 28,99 грн за один кубометр газа выставила компания "СветГаз", а самое низкое в 7,80 — в "Эру людям" и ETG.UA. Также ряд поставщиков газа предлагает тариф ниже 8 гривен за кубометр.

Тарифы ниже 8 гривен за один куб:

  • "Эру Людям" — 7,70 грн за кубометр;
  • "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн за кубометр;
  • "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн за кубометр;
  • "Полтавагаз Сбыт" — 7,99 грн за кубометр;
  • "Энерджи Трейд Групп" — 7,79 грн за кубометр.

Цена газа у остальных поставщиков такая:

Какие планы у властей по тарифам

Хотя на период военного положения украинцы защищены от рыночных колебаний цены на природный газ, власти планируют пересмотреть вопрос о целесообразности повышения тарифов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" после завершения отопительного сезона. Именно эта компания обслуживает 98% украинских потребителей. Газ сейчас отпускают по "замороженной" цене 7,96 грн за кубометр. Ее считают слишком низкой.

Так, неизменные тарифы на период военного времени на:

  • услуги по распределению природного газа;
  • тепловую энергию (производство, транспортировка, поставка);
  • услуги по снабжению тепловой энергии, снабжению горячей водой.

Что касается небольших частных поставщиков газа, то сейчас они предлагают низкие годовые цены на голубое топливо исключительно имеющимся потребителям. В то время как для новых клиентов предлагают месячную цену, которая может оказаться существенно выше годовой.

Как заявлял глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский, сейчас правительство разрабатывает программу, которая позволит вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги. В частности повышение тарифов позволит проводить аварийные ремонты инфраструктуры, а также увеличить зарплаты работникам и энергетикам.

По мнению экономического эксперта Ярослава Жалило, доведение тарифов до экономически обоснованной стоимости неизбежно, однако это нужно делать поэтапно.

Напомним, национализированная "Укрнафта" выйдет на рынок поставок природного газа для конечных потребителей. Стоимость "голубого топлива" среди всех предложений будет существенно отличаться.

Ранее в "Нафтогазе Украины" объяснили, как правильно передавать данные газовых счетчиков, чтобы их засчитали облгазы. Клиенты жаловались на последние за завышенные цены вдвое.

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