Чи зростуть тарифи на комунальні послуги

Комунальні послуги можуть здорожчати вже найближчим часом

В кінці січня стало відомо, що уряд розробляє програму, яка дозволить після закінчення опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги. Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський. Підвищення тарифів дозволить проводити аварійний ремонт інфраструктури, а також збільшити зарплати її працівникам та енергетикам.

При цьому варто не забувати, що з серпня 2022 року в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду та газ.

Разом з тим наприкінці минулого року НКРЕКП ухвалила рішення про поетапне підвищення ціни на електроенергію для непобутових споживачів, і тарифи зросли з 1 січня 2023 року.

Напередодні, 30 грудня, НКРЕКП скасувала раніше ухвалену постанову про підвищення тарифів на водопостачання.

Отже, чи варто чекати підвищення тарифів на комунальні послуги — з цим питанням Новини.LIVE звернулись до експертів.

Аргументи "За"

На думку доктора економічних наук, заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліла, доведення тарифів до економічно обґрунтованої вартості — неминуче, але це треба робити поетапно, з урахуванням реальної ситуації із зайнятістю та доходами у враженій війною економіці. Найкраще, якби це супроводжувалося роз'ясненнями щодо економічного обґрунтування тарифів.

При цьому має бути різко підвищено ефективність системи субсидій — як щодо надання субсидій, так і щодо запобігання неправомірному отриманню.

"Разом з цим доведеться принаймні на декількарічний перехідний період відмовитися від спроб завести до тарифу вартість капітальних вкладень. Відновлення та перебудова, скажімо, енергосистеми — дуже коштовна річ, вона має здійснюватися за рахунок міжнародної допомоги", — вважає експерт.

На думку провідної наукової співробітниці Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександри Бетлій, нижчі за собівартість тарифи на житлово-комунальні послуги — це фактично універсальні субсидії, які отримують всі громадяни, незалежно від того, чи їх потребують.

Але ж призначення субсидій — це соцільний захист людей, які того потребують. Тож ефективність означає адресність допомоги. А універсальні тарифи не є адресними. Універсальні субсидії в форматі низьких тарифів — це дуже дорого для держави. Бо врешті-решт державні та комунальні компанії-постачальники комунальних послуг перекладають низькі тарифи на державний та місцевий бюджети.

Тому, вважає експертка, альтернативи підвищенню тарифів немає.

"Сьогодні бідніші верстви населення вже захищені від підвищення тарифів через механізм житлово-комунальних субсидій. Можна спробувати говорити про можливість розширення субсидій, але це не знімає питання потреби підвищити тарифи", — каже співрозмовниця Новини.LIVE.

Як можливо в умовах мораторію підняти комунальні тарифи

Аналітик Центру розвитку міст Юрій Щедрін нагадує, що в умовах мораторію на підвищення тарифів за комунальні послуги під час дії воєнного стану може йтися про підняття тарифів виключно на окремі послуги, зокрема — електропостачання, газопостачання та водопостачання.

Так, тариф на електроенергію для населення в розмірі 1,68 грн за 1 кВт⋅год діє до 31 березня. Після 31 березня він може бути переглянутий.

Тариф на газ для населення в розмірі 7,96 грн/куб.м діє до 1 травня. Тож він також може бути переглянутий.

Теоретично можуть підняти тарифи і на воду. Але це не так суттєво, як тарифи на електрику та газ, каже експерт.

Скільки грошей недоотримують постачальники комунальних послуг

Точних цифр втрат постачальників комунальних послуг через різницю між собівартістю надання послуг і ціною цих послуг для населення немає. Майже нереально підрахувати, скільки коштів витрачається на субсидування тарифів.

"Свого часу Каха Бендукідзе, будучи членом Експертної ради при Міністерстві економіки України, стверджував, що Україна витрачає на субсидування тарифів близько 5% ВВП. Якщо вірити його підрахункам, а наразі у нас ВВП становить близько $130 млрд, то на субсидування в цьому році держава має витратити понад $6 млрд. Зазначу, що це дуже теоретичні підрахунки. Але точно, що йдеться про дуже великі цифри", — каже Юрій Щедрін.

Чому варто підвищувати тарифи

Почнемо з електроенергії. Наразі в Україні діють два тарифи на електроенергію: тариф для населення — 1,68 грн за 1 кВт⋅год, і тариф для промисловості — 5-6 грн за 1 кВт⋅год.

"Наразі тариф 1,68 грн за 1 кВт⋅год не є ринковим зовсім. І він однозначно буде переглянутий в сторону збільшення. В 2023 році майже у всіх країнах Європи підвищилась вартість електрики. У наших найближчих сусідів, наприклад в Молдові, тариф становить в еквіваленті 10 грн за 1 кВт⋅год; в Польщі — 8 грн за 1 кВт⋅год. Найнижчий тариф — в Турції — 3,4 грн за 1 кВт⋅год", — аргументує співрозмовник Новини.LIVE.

Традиційно в Україні регулярно підвищували тарифи для комерційних споживачів. Ось і нещодавно було підвищено "комерційний" тариф на 15% до близько 6 грн за 1 кВт⋅год, що пов'язано з наслідками руйнувань енергоінфраструктури. Додаткові кошти від підвищеного тарифу мають піти на аварійне відновлення пошкоджених об'єктів електроенергетики, створення аварійного запасу обладнання, закупівлю необхідних для цього товарів та послуг.

Але за нинішнього рівня тарифів для населення держава не може компенсувати втрати енергетичної інфраструктури, вважає експерт. І це при тому, що далеко не вся електрогенерація в Україні є державною. Більша її частина якраз є приватною. І приватним власникам також потрібні значні кошти для усунення наслідків руйнувань енергоінфраструктури.

До війни 55% електрогенерації виробляли атомні електростанції. Це була найдешевша електроенергія. До війни вона коштувала близько 55 коп. за 1 кВт⋅год. Це була найнижча з можливих ціна. Нині ціна збільшилась. Точну цифру назвати важко — умовно до 1 грн за 1 кВт⋅год, припускає експерт.

Значний обсяг електроенергії виробляють теплоелектростанції та теплоелектроцентралі. Якщо вони працюють на вугіллі, то собівартість електроенергії становить близько 2 грн за 1 кВт⋅год; якщо на газу — 5 грн за 1 кВт⋅год.

Зараз багато з цього обладнання зруйновано. За даними міністра енергетики Германа Галущенка, зруйновано близько 300 об'єктів енергетичної інфраструктури. Все це потрібно відновлювати і модернізувати, на що необхідні значні кошти. Ці кошти нині значною мірою беруться з іноземних джерел. Але все це буде враховано в тарифах, констатує Юрій Щедрін.

"З економічної точки зору тариф на електроенергію однозначно потрібно збільшувати. На мою суб'єктивну точку зору, тариф на електроенергію може бути збільшено до 3-4 грн за 1 кВт⋅год. Незалежно від того, коли це станеться. Але це буде політичне рішення. І саме від політичного рішення залежатиме, тариф буде піднято ще під час чи вже після війни", — каже співрозмовник Новини.LIVE.

Щодо тарифів на газ. Наразі в Україні діє тариф на газ для населення 7,96 грн/куб.м.

Україна мала би забезпечувати населення газом власного видобутку. В 2022 році власний видобуток газу склав близько 18,5 млрд куб.м, що менше на 6% порівняно з 19,8 млрд куб.м в 2021 році. Це найбільше падіння видобутку за останні 20 років. Причина тому — війна. Зокрема, частина наших родовищ розташовані в Харківській області.

Разом з тим споживання газу знизилось значно суттєвіше. За підрахунками Міненерго, у деякі місяці споживання знижувалось до 40%. За тими ж розрахунками, за зиму 2022-23 років в Україні буде спожито близько 11,7 млрд куб.м газу. При тому, що за аналогічний період минулого року спожито 19,4 млрд куб.м газу.

Отже, при власному видобутку на рівні 18,5 млрд куб.м газу на зиму має вистачити.

Але навіть при цьому, каже Юрій Щедрін, тарифи на газ також не є ринковими. І вони також будуть підвищуватись. Питання лише — коли.

Альтернативи підвищенню комунальних тарифів

Альтернативою підвищенню тарифів є економія споживання газу та електрики.

Наразі, наприклад, в Україні діє програма обміну ламп розжарювання на енергоощадні лампи. Це дуже правильна ініціатива, яка дозволить на кілька відсотків зменшити споживання електрики. Але це крапля в морі.

Економію може дати покращення енергоефективності житлового фонду. Але все це не швидка справа і потребує великих інвестицій. Зробити це під час війни і за рахунок цього зберегти тарифи — нереально. Це дуже капіталоємна справа, зазначає експерт.

Єдиний варіант утримувати тарифи — це збільшувати власний видобуток газу і модернізувати енергосистему. Але це все одно тривала в часі справа.

"Тарифи все одно наближатимуться до ринкових. У нас росте інфляція, у нас відбувається девальвація гривні, а тарифи на комунальні послуги стоять на місці — так не буває", — констатує Юрій Щедрін.

Аргументи "Проти", або чому не варто піднімати тарифи

За словами голови правління Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, варто говорити не про втрати постачальників послуг, а про заборгованість споживачів комунальних послуг та процент сплати споживачів за отримані послуги. Це цифри, які напряму впливають на діяльність комунальних підприємств.

"Вже майже рік ми не маємо публічної інформації щодо заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги. За моїми розрахунками, наразі заборгованість сягає до 130 млрд гривень", — каже експерт.

На його думку, підняття тарифів не дасть результатів, яких, можливо, очікують постачальники комунальних послуг. Підняття тарифів під час війни на тлі зниження доходів громадян призведе лише до збільшення заборгованості по сплаті за ці послуги. Тому будь-яке підняття тарифів — це фактично самогубство постачальників послуг.

Експерт нагадує, що згідно з заявами колишніх керівників Нафтогазу, собівартість видобутку українського газу становить від 1 до 2,5 грн/куб.м. Населенню ж газ продається майже по 8 грн/куб.м, комунальникам — по 16 грн/куб.м, бізнесу — по 25 грн/куб.м. Про яке в такому разі підняття тарифів на газ може йтися?

Що стосується тарифів на тепло і гарячу воду — їх теж немає сенсу підіймати, вважає Олег Попенко, бо це призведе лише до збільшення заборгованості по сплаті за ці послуги.

Що могла би зробити НКРЕКП, так це переглянути тарифи на електроенергію для бізнесу. Але якщо тарифи будуть підняті, то це напряму вплине на інфляцію і вартість послуг, в першу чергу водоканалів.

Не виключає експерт, що НКРЕКП все ж таки може переглянути тарифи на електроенергію і для населення. Чи буде ухвалено таке рішення — наразі прогнозувати складно, бо рішення це швидше політичне, ніж економічне.

В умовах падіння платоспроможності населення таке рішення означатиме збільшення видатків державного бюджету на виплату субсидій задля компенсації підвищення тарифів, на яких зароблять олігархічні групи. Держава ж при цьому нічого не заробить.

Фото: УНІАН

