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Тарифи на газ: що запланували постачальники на березень

1 березня 2023 23:43
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Тарифи на газ — яку ціну пропонують постачальники у березні
Деякі споживачі продовжують отримувати послуги не за фіксованими тарифами
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні більшість споживачів природного газу платить фіксовану ціну у 7,96 грн за один кубометр газу від Нафтогазу. Однак дехто продовжує користуватися послугами інших дев'яти газопостачальників.

Про те, скільки доведеться платити за газ у березні, повідомляють Новини.LIVE.

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Які будуть тарифи у березні

За даними моніторингу профільного видання "Газправда", газопостачальні компанії вирішили не змінювати ціни. Відтак, у перший місяць весни тарифи на "блакитне паливо" залишаться на рівні попереднього місяця. Вартість для побутових споживачів перебуватимуть у такому ціновому діапазоні: від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр.

Найвищу пропозицію у 28,99 грн за один кубометр газу виставила компанія "СвітлоГаз", а найнижчу у 7,80 — в "Еру людям" та ETG.UA. Також низка постачальників газу пропонує тариф нижче 8 гривень за один кубометр.

Тарифи нижчі 8 гривень за один куб:

  • "Еру Людям" — 7,70 грн за кубометр;
  • "Нафтогаз України" — 7,96 грн за кубометр;
  • "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн за кубометр;
  • "Полтавагаз Збут" — 7,99 грн за кубометр;
  • "Енерджі Трейд Груп" — 7,79 грн за кубометр.

Ціна газу в решти постачальників така:

Які плани у влади щодо тарифів

Хоч на період воєнного стану українці захищені від ринкових коливань ціни на природний газ, влада планує переглянути питання доцільності підвищення тарифів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" після завершення опалювального сезону. Саме ця компанія обслуговує 98% українських споживачів. Газ зараз відпускають за "замороженою" ціною у 7,96 грн за кубометр. Її вважають занадто низькою.

Так, незмінні тарифи на період воєнного часу на:

  • послуги з розподілу природного газу;
  • теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання);
  • послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води.

Щодо невеликих приватних постачальників газу, то зараз вони пропонують низькі річні ціни на "блакитне паливо" виключно наявним споживачам. Тоді як для нових клієнтів пропонують місячну ціну, що може виявитися суттєво вищою за річну.

Як заявляв голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський, зараз уряд розробляє програму, яка дозволить повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги. Зокрема, підвищення тарифів дозволить проводити аварійні ремонти інфраструктури, а також збільшити зарплати працівникам та енергетикам.

На думку економічного експерта Ярослава Жаліла, доведення тарифів до економічно обґрунтованої вартості — неминуче, однак це потрібно робити поетапно.

Нагадаємо, націоналізована "Укрнафта" вийде на ринок постачання природного газу для кінцевих споживачів. Вартість "блакитного палива" серед усіх пропозицій суттєво відрізнятиметься.

Раніше у "Нафтогазі України" пояснили, як правильно передавати дані газових лічильників, щоб їх зарахували облгази. Клієнти скаржилися на останніх за завищені ціни удвічі.

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