Коммуналка в 2024 году — какие будут цены на ЖКУ в разных городах

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине на фоне войны и повреждений инфраструктуры себестоимость жилищно-коммунальных услуг значительно превышает действующие тарифы, и власти уже готовят потребителей к возможным повышениям. Известно, сколько будут платить украинцы за ЖКУ с 1 января 2024 года.

Об этом рассказывают Новини.LIVE.

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Какие будут цены на отопление и горячую воду

Хотя цены на услуги централизованного отопления и горячей воды заморожены мораторием правительства, в регионах тарифы различаются в зависимости от теплоснабжающих компаний, однако все равно остаются на довоенном уровне.

В частности, стоимость отопления в разных городах будет в январе 2024 года такова:

в Киеве — 1654,4 грн за 1 Гкал;

во Львове — 1363,4 грн;

в Черкассах — 1130,2 грн;

в Днепре — 1741,3 грн.

Горячая вода будет стоить так:

в столице — 97,98 грн/куб.м;

во Львове — 95,26 грн;

в Харькове — 93,22 грн;

Газоснабжение и распределение газа

Мораторий также распространяется на распределение природного газа. Стоимость зафиксирована на том же уровне, что был до войны.

Неизменной с нового года будет стоимость поставок "голубого топлива" бытовым потребителям, которое используется для отопления домов.

Клиентам НАК "Нафтогаз" придется в дальнейшем платить за услугу газоснабжения по старой цене в 7,96 грн/куб.м. Такой годовой тариф был установлен еще до начала войны.

В компании предупредили, что во время отопительного сезона 2023/2024 цены не увеличатся, однако повышение стоимости в будущем назвали неизбежным.

Тарифы на электроэнергию

Тариф на электричество для населения составит 2,64 грн/кВт-ч. Ранее в комментарии главы Нацкомиссии по тарифам Константина Ущаповского прозвучала информация о возможности начала обсуждения с января повышения цены на электроэнергию, которая может составить 3 грн/кВт-час.

Однако впоследствии в Министерстве энергетики и Нацкомиссии опровергли эти данные, а сам Ущаповский заявил, что даже в случае принятия решения о новом тарифе до окончания отопительного сезона увеличивать цену точно не будут.

На электроэнергии можно сэкономить при установке двухзонного счетчика. "Ночной" тариф в период 23:00 — 07:00 составляет 1,32 грн/кВт-час.

Цены на воду

Регулятор в конце 2022 года в стране планировал повысить тариф на холодную воду на 30%, однако решение перенесли. Вторая попытка была летом 2023-го, но решение отменили после критики власти.

В связи с этим стоимость услуг холодного водоснабжения и водоотведения в январе будет на уровне, установленном до 24 февраля 2022 года. Однако в следующем году не исключен пересмотр тарифа. В частности, небольшие города в стране могут самостоятельно принимать решения о повышении цен на воду, что ряд из них уже сделали в 2023 году. Некоторые горсоветы готовятся поднять расценки в следующем году.

Когда могут повысить тарифы

По решению властей, в Украине с лета прошлого года действует мораторий на главную часть коммунальных тарифов. Заморожена стоимость таких услуг:

отопление;

горячеее водоснабжение;

природный газ.

Правительство запретило повышать тарифы на эти услуги во время военного положения и еще шесть месяцев после его отмены.

В то же время не подпадают под мораторий холодная вода и электроэнергия. Однако власти уверяют, что во время отопительного сезона, по меньшей мере, до конца апреля 2024 года, все тарифы будут оставаться неприкосновенными.

Напомним, у некоторых украинцев законные основания платить за жилищно-коммунальные услуги на 50% меньше. Такую скидку получают семьи погибших украинских военных.

Также мы писали, что в Украине себестоимость водоснабжения и водоотвода существенно превышает действующие тарифы и в дальнейшем ситуация только ухудшится. Ввиду этого, маленькие города уже планируют повышать цены.