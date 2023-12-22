Коммуналка в 2024 году — какие будут цены на ЖКУ в разных городах

Тарифы в 2024 году — известно, какие будут цены на услуги в разных городах
В Украине на фоне войны и повреждений инфраструктуры себестоимость жилищно-коммунальных услуг значительно превышает действующие тарифы, и власти уже готовят потребителей к возможным повышениям. Известно, сколько будут платить украинцы за ЖКУ с 1 января 2024 года.
Об этом рассказывают Новини.LIVE.
Какие будут цены на отопление и горячую воду
Хотя цены на услуги централизованного отопления и горячей воды заморожены мораторием правительства, в регионах тарифы различаются в зависимости от теплоснабжающих компаний, однако все равно остаются на довоенном уровне.
В частности, стоимость отопления в разных городах будет в январе 2024 года такова:
- в Киеве — 1654,4 грн за 1 Гкал;
- во Львове — 1363,4 грн;
- в Черкассах — 1130,2 грн;
- в Днепре — 1741,3 грн.
Горячая вода будет стоить так:
- в столице — 97,98 грн/куб.м;
- во Львове — 95,26 грн;
- в Харькове — 93,22 грн;
Газоснабжение и распределение газа
Мораторий также распространяется на распределение природного газа. Стоимость зафиксирована на том же уровне, что был до войны.
Неизменной с нового года будет стоимость поставок "голубого топлива" бытовым потребителям, которое используется для отопления домов.
Клиентам НАК "Нафтогаз" придется в дальнейшем платить за услугу газоснабжения по старой цене в 7,96 грн/куб.м. Такой годовой тариф был установлен еще до начала войны.
В компании предупредили, что во время отопительного сезона 2023/2024 цены не увеличатся, однако повышение стоимости в будущем назвали неизбежным.
Тарифы на электроэнергию
Тариф на электричество для населения составит 2,64 грн/кВт-ч. Ранее в комментарии главы Нацкомиссии по тарифам Константина Ущаповского прозвучала информация о возможности начала обсуждения с января повышения цены на электроэнергию, которая может составить 3 грн/кВт-час.
Однако впоследствии в Министерстве энергетики и Нацкомиссии опровергли эти данные, а сам Ущаповский заявил, что даже в случае принятия решения о новом тарифе до окончания отопительного сезона увеличивать цену точно не будут.
На электроэнергии можно сэкономить при установке двухзонного счетчика. "Ночной" тариф в период 23:00 — 07:00 составляет 1,32 грн/кВт-час.
Цены на воду
Регулятор в конце 2022 года в стране планировал повысить тариф на холодную воду на 30%, однако решение перенесли. Вторая попытка была летом 2023-го, но решение отменили после критики власти.
В связи с этим стоимость услуг холодного водоснабжения и водоотведения в январе будет на уровне, установленном до 24 февраля 2022 года. Однако в следующем году не исключен пересмотр тарифа. В частности, небольшие города в стране могут самостоятельно принимать решения о повышении цен на воду, что ряд из них уже сделали в 2023 году. Некоторые горсоветы готовятся поднять расценки в следующем году.
Когда могут повысить тарифы
По решению властей, в Украине с лета прошлого года действует мораторий на главную часть коммунальных тарифов. Заморожена стоимость таких услуг:
- отопление;
- горячеее водоснабжение;
- природный газ.
Правительство запретило повышать тарифы на эти услуги во время военного положения и еще шесть месяцев после его отмены.
В то же время не подпадают под мораторий холодная вода и электроэнергия. Однако власти уверяют, что во время отопительного сезона, по меньшей мере, до конца апреля 2024 года, все тарифы будут оставаться неприкосновенными.
Напомним, у некоторых украинцев законные основания платить за жилищно-коммунальные услуги на 50% меньше. Такую скидку получают семьи погибших украинских военных.
Также мы писали, что в Украине себестоимость водоснабжения и водоотвода существенно превышает действующие тарифы и в дальнейшем ситуация только ухудшится. Ввиду этого, маленькие города уже планируют повышать цены.
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