Комуналка у 2024 році — які будуть ціни на ЖКП в різних містах

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні на тлі війни та пошкоджень інфраструктури собівартість житлово-комунальних послуг значно перевищує чинні тарифи й влада вже готує споживачів до можливих підвищень. Відомо, скільки платитимуть українці за ЖКП з 1 січня 2024 року.

Про це розповідають Новини.LIVE.

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Які будуть ціни на опалення та гарячу воду

Хоч ціни на послуги централізованого опалення та гарячої води "заморожені" мораторієм уряду, в регіонах тарифи різняться залежно від теплопостачальних компаній, проте все одно залишаються на довоєнному рівні.

Зокрема, вартість опалення у різних містах буде у січні 2024 року така:

у Києві — 1654,4 грн за 1 Гкал;

у Львові — 1363,4 грн;

у Черкасах — 1130,2 грн;

у Дніпрі — 1741,3 грн.

Гаряча вода коштуватиме так:

в столиці — 97,98 грн/куб.м;

у Львові — 95,26 грн;

у Харкові — 93,22 грн;

Газопостачання та розподіл газу

Мораторій поширюється також на розподіл природного газу. Вартість зафіксована на тому ж рівні, що був до війни.

Незмінною з нового року буде вартість постачання "блакитного палива" побутовим споживачам, яке використовують для опалення будинків.

Клієнтам НАК "Нафтогаз" доведеться надалі платити за послугу газопостачання за старою ціною у 7,96 грн/куб.м. Такий річний тариф був встановлений ще до початку війни.

В компанії попередили, що під час опалювального сезону 2023/2024 ціни не зростуть, однак підвищення вартості у майбутньому назвали неминучим.

Тарифи на електроенергію

Тариф на електрику для населення становитиме 2,64 грн/кВт-год. Раніше у коментарі голови Нацкомісії з тарифів Костянтина Ущаповського пролунала інформація про можливість початку обговорення з січня підвищення ціни на електроенергію, яка може сягнути 3 грн/кВт-год.

Однак, згодом у Міністерстві енергетики та Нацкомісії спростували ці дані, а сам Ущаповський заявив, що навіть в разі ухвалення рішення щодо нового тарифу, до закінчення опалювального сезону збільшувати ціну не будуть точно.

На електроенергії можна заощадити у разі встановлення двозонного лічильника. "Нічний" тариф у період 23:00 - 07:00 становить 1,32 грн/кВт-год.

Ціни на воду

Регулятор наприкінці 2022 року в країні планував підвищити тариф на холодну воду на 30%, однак рішення перенесли. Друга спроба була влітку 2023-го, але рішення скасували після критики влади.

У зв'язку з цим вартість послуг холодного водопостачання та водовідведення в січні буде на рівні, що був встановлений до 24 лютого 2022 року. Однак наступного року не виключений перегляд тарифу. Зокрема, невеликі міста в країні можуть самостійно ухвалювати рішення про підвищення цін на воду, що низка з них вже зробила 2023-го. Деякі міськради готуються підняти розцінки з наступного року.

Коли можуть підвищити тарифи

За рішенням влади, в Україні з літа минулого року діє мораторій на головну частину комунальних тарифів. Заморожена вартість таких послуг:

опалення;

гарячого водопостачання;

природного газу.

Уряд заборонив підвищувати тарифи на ці послуги на час воєнного стану та ще шість місяців після його скасування.

Водночас, не підпадають під мораторій холодна вода та електроенергія. Однак влада запевняє, що під час опалювального сезону, щонайменше до кінця квітня 2024 року, всі тарифи залишатимуться недоторканні.

Нагадаємо, деякі українці мають законні підстави платити за житлово-комунальні послуги на 50% менше. Таку знижку отримують родини загиблих українських військових.

Також ми писали, що в Україні собівартість водопостачання та водовідведення суттєво перевищує чинні тарифи і надалі ситуація лише погіршиться. З огляду на це, маленькі міста вже планують підвищувати ціни.