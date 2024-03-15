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Tesla прогнозируют мрачное будущее — что не так с компанией Маска

15 марта 2024 10:57
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Аналитик Колин Ланган сделал мрачный прогноз для Tesla
Илон Маск на презентации компании Tesla. Фото: cnbc.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Недавно основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск признался, что акции его автостроительной компании больше не считаются "горячими" активами. Впрочем, эксперты считают, что все может быть хуже. По словам аналитика банковской холдинговой компании Wells Fargo Колина Лангана, в этом году продажи Tesla могут совсем остановить свой рост.

Об этом пишет Yahoo.

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Что происходит с Tesla

По его словам, в 2025 году ситуация для компании Маска ухудшится еще больше и объемы продаж упадут. Ланаган отмечает, что Tesla больше не может расти так быстро, как раньше. Несмотря на высокую стоимость компании, рост доходов и прибыли замедлился по сравнению с прошлым годом. Хотя Tesla все еще стоит дороже многих других крупных компаний, ее безумные темпы роста уже не гарантированы.

"Прямо сейчас рынок голосует и говорит нам, что, по его мнению, Tesla сейчас не заслуживает столь высокой оценки", — сказал основатель и генеральный директор 50 Park Investments Адам Сархан.

На Уолл-стрит озабочены ситуацией с Tesla еще с начала марта. Это связано с не очень хорошими показателями компании: новостями об отзыве автомобилей из Китая из-за проблем с программным обеспечением и перебоями в работе завода под Берлином. Все это свидетельствует о том, что поставки Tesla в первом квартале не оправдали ожиданий аналитиков.

Ланган подчеркнул, что объемы продаж Tesla во втором полугодии 2023 года выросли всего на 3% по сравнению с первым полугодием, а цены упали на 5%. С конца 2022 года компания неоднократно снижала цены на свои автомобили в Китае.

Проблемы Tesla стали очевидными в середине октября, когда компания Маска впервые предупредила о замедлении спроса на ее продукцию. Но в начале января настроения еще больше ухудшились после того, как Tesla заявила, что в этом году ее рост будет "заметно ниже".

Резкое падение акций Tesla в этом году лишило рыночную стоимость компании более 245 миллиардов долларов и вытеснило ее из списка 10 крупнейших компаний индекса S&P 500. Это также стоило Маску статуса самого богатого человека в мире — теперь он занимает третье место после Бернара Арно и Джеффа Безоса.

"Несмотря на то, что Tesla является лидером в области технологий электромобилей и аккумуляторов, она имеет плохие показатели по сравнению с аналогами Mag 7", — сказал Колин Ланган.

Аналитик снизил оценку прибыли компании в 2024 году до 2 долларов на акцию с 2,40 доллара.

Напомним, мы писали, что стоимость биткоина, которая с начала года значительно выросла и сейчас находится на отметке в 71-72 тысячи долларов, может в ближайшее время существенно снизиться. Эксперты отмечают, что это произойдет в рамках ожидаемого охлаждения спроса на криптовалюту, признаки которого уже заметны на рынке.

Также мы рассказывали, что Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск заявил, что запуск его стартапа искусственного интеллекта xAI состоится на этой неделе. Как ожидается, это будет разговорный чат-бот Grok.

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