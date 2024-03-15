Аналітик Колін Ланган зробив похмурий прогноз для Tesla

Ілон Маск на презентації компанії Tesla. Фото: cnbc.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нещодавно засновник SpaceX та генеральний директор Tesla Ілон Маск зізнався, що акції його автобудівної компанії більше не вважаються "гарячими" активами. Втім, експерти вважають, що все може бути куди гірше. За словами аналітика банківської холдингової компанії Wells Fargo, Коліна Лангана цього року продажі Tesla можуть зовсім зупинити своє зростання.

Про це пише Yahoo.

Читайте також:

Що відбувається з Tesla

За його словами, у 2025 році ситуація для компанії Маска погіршиться ще більше й обсяги продажів впадуть. Ланаган зазначає, що Tesla більше не може рости так швидко, як раніше. Попри високу вартість компанії, зростання її доходів та прибутку сповільнилося порівняно з минулим роком. Хоча Tesla все ще коштує дорожче за багато інших великих компаній, її шалені темпи зростання вже не гарантовані.

"Прямо зараз ринок голосує і говорить нам, що, на його думку, Tesla зараз не заслуговує на таку високу оцінку", — сказав засновник і генеральний директор 50 Park Investments Адам Сархан.

На Волл-стріт стурбовані ситуацією з Tesla ще з початку березня. Це пов'язано з не дуже гарними показниками компанії: новинами про відкликання автомобілів з Китаю через проблеми з програмним забезпеченням та перебоями у роботі заводу під Берліном. Все це вказує на те, що поставки Tesla у першому кварталі не виправдали очікувань аналітиків.

Ланган наголосив, що обсяги продажів Tesla у другому півріччі 2023 року зросли лише на 3% порівняно з першим півріччям, а ціни впали на 5%. З кінця 2022 року компанія неодноразово знижувала ціни на свої автомобілі в Китаї.

Проблеми Tesla стали очевидними в середині жовтня, коли компанія Маска вперше попередила про уповільнення попиту на її продукцію. Але на початку січня настрої ще більше погіршилися після того, як Tesla заявила, що цього року її зростання буде "помітно нижчим".

Різке падіння акцій Tesla цього року позбавило ринкову вартість компанії більш ніж 245 мільярдів доларів і витіснило її зі списку 10 найбільших компаній індексу S&P 500. Це також коштувало Маску статусу найбагатшої людини у світі — тепер він посідає третє місце після Бернара Арно і Джеффа Безоса.

"Попри те, що Tesla є лідером у галузі технологій електромобілів та акумуляторів, вона має погані показники в порівнянні з аналогами Mag 7", — сказав Ланган.

Аналітик знизив оцінку прибутку компанії у 2024 році до 2 доларів на акцію із 2,40 доларів.

Нагадаємо, ми писали, що вартість біткоїна, яка з початку року значно зросла і нині перебуває на позначці у 71-72 тисячі доларів, може найближчим часом істотно знизитися. Експерти зазначають, що це відбудеться у рамках очікуваного охолодження попиту на цю криптовалюту, ознаки якого вже помітні на ринку.

Також ми розповідали, що Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск заявив, що запуск його стартапу штучного інтелекту xAI відбудеться цього тижня. Як очікується, це буде розмовний чат-бот Grok.