Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Tesla прогнозують похмуре майбутнє — що не так з компанією Маска arrow

Tesla прогнозують похмуре майбутнє — що не так з компанією Маска

15 березня 2024 10:57
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Аналітик Колін Ланган зробив похмурий прогноз для Tesla
Ілон Маск на презентації компанії Tesla. Фото: cnbc.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Нещодавно засновник SpaceX та генеральний директор Tesla Ілон Маск зізнався, що акції його автобудівної компанії більше не вважаються "гарячими" активами. Втім, експерти вважають, що все може бути куди гірше. За словами аналітика банківської холдингової компанії Wells Fargo, Коліна Лангана цього року продажі Tesla можуть зовсім зупинити своє зростання.

Про це пише Yahoo.

Читайте також:

Що відбувається з Tesla

За його словами, у 2025 році ситуація для компанії Маска погіршиться ще більше й обсяги продажів впадуть. Ланаган зазначає, що Tesla більше не може рости так швидко, як раніше. Попри високу вартість компанії, зростання її доходів та прибутку сповільнилося порівняно з минулим роком. Хоча Tesla все ще коштує дорожче за багато інших великих компаній, її шалені темпи зростання вже не гарантовані.

"Прямо зараз ринок голосує і говорить нам, що, на його думку, Tesla зараз не заслуговує на таку високу оцінку", — сказав засновник і генеральний директор 50 Park Investments Адам Сархан.

На Волл-стріт стурбовані ситуацією з Tesla ще з початку березня. Це пов'язано з не дуже гарними показниками компанії: новинами про відкликання автомобілів з Китаю через проблеми з програмним забезпеченням та перебоями у роботі заводу під Берліном. Все це вказує на те, що поставки Tesla у першому кварталі не виправдали очікувань аналітиків.

Ланган наголосив, що обсяги продажів Tesla у другому півріччі 2023 року зросли лише на 3% порівняно з першим півріччям, а ціни впали на 5%. З кінця 2022 року компанія неодноразово знижувала ціни на свої автомобілі в Китаї.

Проблеми Tesla стали очевидними в середині жовтня, коли компанія Маска вперше попередила про уповільнення попиту на її продукцію. Але на початку січня настрої ще більше погіршилися після того, як Tesla заявила, що цього року її зростання буде "помітно нижчим".

Різке падіння акцій Tesla цього року позбавило ринкову вартість компанії більш ніж 245 мільярдів доларів і витіснило її зі списку 10 найбільших компаній індексу S&P 500. Це також коштувало Маску статусу найбагатшої людини у світі — тепер він посідає третє місце після Бернара Арно і Джеффа Безоса.

"Попри те, що Tesla є лідером у галузі технологій електромобілів та акумуляторів, вона має погані показники в порівнянні з аналогами Mag 7", — сказав Ланган.

Аналітик знизив оцінку прибутку компанії у 2024 році до 2 доларів на акцію із 2,40 доларів. 

Нагадаємо, ми писали, що вартість біткоїна, яка з початку року значно зросла і нині перебуває на позначці у 71-72 тисячі доларів, може найближчим часом істотно знизитися. Експерти зазначають, що це відбудеться у рамках очікуваного охолодження попиту на цю криптовалюту, ознаки якого вже помітні на ринку.

Також ми розповідали, що Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск заявив, що запуск його стартапу штучного інтелекту xAI відбудеться цього тижня. Як очікується, це буде розмовний чат-бот Grok.

Tesla
авто
бізнес
компанії
акції

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше