Тинькофф Инвестиции придумали, как обойти санкции ЕС: что предложили клиентам
Европейский союз включил несколько крупных российских банков, включая "Тинькофф", "Альфа-банк" и "Росбанк", в свой список санкционных мер. В ответ на это, в "Тинькофф Инвестиции" сообщили, что переведут своих клиентов в новую неподсанкционную компанию, чтобы защитить их активы.
Об этом пишет ТАСС.
-
В Таллине установили подбитый российский танк Т-72
-
На войне в Украине погиб американский доброволец, — СNN
-
Классические широкие или с высокой посадкой: какие стильные брюки купить на весну
-
США запретили поставлять в россию и Беларусь смартфоны и бытовую технику дороже 300 долларов
-
Длиннее палочки эскимо: английский сеттер стал обладателем самого длинного языка среди собак
-
Свет в Украине больше не будут выключать при одном условии, — Галущенко
-
Мужчины изменяют чаще женщин: шесть мифов о супружеской неверности
-
В Киевской области мужчина выкинул собаку из окна многоэтажки
-
Константиновка в огне: российская армия использует фосфорные снаряды
-
Грэм Поттер получил угрозы в убийстве его и семьи: что будет делать тренер "Челси"
Тинькофф Инвестиции и санкции
Брокер подготовил инфраструктурное решение, которое позволит перевести активы клиентов в новую компанию без каких-либо проблем. Все инвестиционные инструменты и сервисы, которые клиенты использовали ранее, будут доступны в новом приложении "Тинькофф Инвестиций".
Этот перевод активов в новую неподсанкционную компанию - самый распространенный способ спасения активов клиентов среди российских брокеров, которые оказались под санкциями США или ЕС. Ранее так поступали другие российские банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и "Открытие". Некоторые из этих банков переводили свои компании на менеджеров или продавали их другим игрокам, которые не попали под санкции.
Напомним, что в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.
По информации Нацбанка, средняя ставка новых гривневых депозитов для домашних хозяйств, оформленных в январе, осталась на уровне декабря — 10,6% годовых. Хотя НБУ повысил нормативы обязательных резервов по текущим вкладам, что должно стимулировать банки повышать ставки и увеличивать долю срочных вкладов.
В конце прошлого года в 67 украинских банках находилось 889,5 млрд грн средств граждан, больше всего вкладов — в государственном Приватбанке — 314,7 млрд грн. На втором месте — Ощадбанк (159,8 млрд грн).