Тинькофф Инвестиции придумали, как обойти санкции ЕС: что предложили клиентам

Банк “Тинькофф Инвестиции”

Европейский союз включил несколько крупных российских банков, включая "Тинькофф", "Альфа-банк" и "Росбанк", в свой список санкционных мер. В ответ на это, в "Тинькофф Инвестиции" сообщили, что переведут своих клиентов в новую неподсанкционную компанию, чтобы защитить их активы.

Об этом пишет ТАСС.

Тинькофф Инвестиции и санкции

Брокер подготовил инфраструктурное решение, которое позволит перевести активы клиентов в новую компанию без каких-либо проблем. Все инвестиционные инструменты и сервисы, которые клиенты использовали ранее, будут доступны в новом приложении "Тинькофф Инвестиций".

Этот перевод активов в новую неподсанкционную компанию - самый распространенный способ спасения активов клиентов среди российских брокеров, которые оказались под санкциями США или ЕС. Ранее так поступали другие российские банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и "Открытие". Некоторые из этих банков переводили свои компании на менеджеров или продавали их другим игрокам, которые не попали под санкции.

Напомним, что в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.

По информации Нацбанка, средняя ставка новых гривневых депозитов для домашних хозяйств, оформленных в январе, осталась на уровне декабря — 10,6% годовых. Хотя НБУ повысил нормативы обязательных резервов по текущим вкладам, что должно стимулировать банки повышать ставки и увеличивать долю срочных вкладов.

В конце прошлого года в 67 украинских банках находилось 889,5 млрд грн средств граждан, больше всего вкладов — в государственном Приватбанке — 314,7 млрд грн. На втором месте — Ощадбанк (159,8 млрд грн).