Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow В НБУ сообщили, какие банки выбирают украинцы для депозитов arrow

В НБУ сообщили, какие банки выбирают украинцы для депозитов

21 февраля 2023 09:30
lis.jpg - Ксения Лисновская
В НБУ сообщили, в каких банках держат деньги украинцы
Доля государственных банков, где население держит вклады, растет
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Читайте также:

Украинцы несут деньги в госбанки

По итогам прошлого года доля государственных банков, где население держит вклады, растет.

"Из-за значительных поступлений средств клиентов, в частности благодаря государственным выплатам, продолжается рост доли государственных банков (включая "Приватбанк") по депозитам физических лиц на 0,8 п. п. до 60,6%", — констатируют в НБУ.

По информации Нацбанка, средняя ставка новых гривневых депозитов для домашних хозяйств, оформленных в январе, осталась на уровне декабря — 10,6% годовых. Хотя НБУ повысил нормативы обязательных резервов по текущим вкладам, что должно стимулировать банки повышать ставки и увеличивать долю срочных вкладов.

В конце прошлого года в 67 украинских банках находилось 889,5 млрд грн средств граждан, больше всего вкладов — в государственном "Приватбанке" — 314,7 млрд грн. На втором месте — Ощадбанк (159,8 млрд грн).

На третьем месте — "Райффайзен Банк" (54,2 млрд грн). В топ-5 по вкладам: "Универсал Банк" — 46,2 млрд грн и "Сенс Банк" (бывший "Альфа-Банк Украина") — 42,4 млрд грн.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк ввел новые правила использования кредитных денег для клиентов. Так, если банк сочтет, что сделки будут иметь высокий риск по погашению, они станут недоступны.

В прошлом году платежеспособные банки за одиннадцать месяцев прошлого года получили 24,716 млрд грн прибыли. В рейтинге по доходности лидирует государственный ПриватБанк.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

09:47 Российские пранкеры разыграли Меркель, позвонив ей от имени Порошенко

09:46 Как зафиксировать преступление против окружающей среды во время войны: инструкция от Офиса омбудсмана

09:36 "Месть за прошлогодний финал": "Ливерпуль" принимает "Реал" в 1/8 Лиги чемпионов

09:35 В Гааге начался неофициальный суд над путиным: кто и зачем это организовал

Новина з фото

09:21 Россия готовится к массовой мобилизации студентов: украинская разведка обнародовала документ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:02 Представитель Госдепа рассказала, что в США считают поражением россии в войне

Рік великої війни

09:00 Как год войны отразился на государственных финансах Украины

08:51 Более 700 военных и десятки единиц бронетехники: Генштаб назвал свежие потери рф

08:47 Международный союз биатлонистов отметил достижение Пидручного: о чем речь

08:40 Государственная Укрнафта планирует нарастить добычу нефти в 2023-м

Новина з відео

08:02 В Белгороде ночью раздавались взрывы: что говорят местные СМИ и власти

Новина з відео

20:49 Карлик-монстр верхом на танке: на карнавале в Италии высмеяли путина (ВИДЕО)

Новина з відео

20:02 Барских показал, как записывал новую чувственную песню, премьера которой запланирована на 24 февраля

Новина з відео

19:32 "Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной": Зеленский встретился с Кристалиной Георгиевой

Новина з відео

19:21 "С этого началась моя борьба за Украину": Клопотенко о Дне памяти Небесной Сотни

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:53 Вениславский прокомментировал визит Байдена и новый пакет военной помощи от США: видео

Новина з відео

18:40 Grain From Ukraine: пятое судно с украинским зерном вышло в направлении Африки

Новина з відео

17:09 Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили младшего сына с 18-летием

Новина з відео

15:59 Чарльз III встретился с украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании

Новина з відео

14:03 "Ощущаем поддержку": Зеленский поделился кадрами прибытия Байдена в Киев

Рік великої війни

09:00 Как год войны отразился на государственных финансах Украины

Эксклюзив

08:00 100 дней до лета: диетолог дал советы для похудения

Рік великої війни

06:00 Пять факторов войны как удачной стратегии "товарища" путина

Эксклюзив

19:38 Четкий сигнал на болота отправлен: итоги засекреченного 5-часового визита Байдена в Киев

Рік великої війни

18:20 По призыву души и по Божьему благословению: Андрей Цимко — путь от иконописца к военному

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:00 "Байден ненастоящий, тревога фальшивая!": как реагировали в россии на визит президента США в Киев

12:42 АТБ и киевское мороженое: соцсети взорвались мемами в честь приезда Байдена в Украину

Рік великої війни

10:00 "Каждый может спасти чью-то жизнь": Харьковскому центру крови нужно больше доноров

18:00 Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство

Эксклюзив

12:00 Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas

Актуальное по теме

None 21 Февраль 09:48

Российские пранкеры разыграли Меркель, позвонив ей от имени Порошенко

None 21 Февраль 09:46

Как зафиксировать преступление против окружающей среды во время войны: инструкция от Офиса омбудсмана

None 21 Февраль 09:08

"Месть за прошлогодний финал": "Ливерпуль" принимает "Реал" в 1/8 Лиги чемпионов

None 21 Февраль 09:21

Россия готовится к массовой мобилизации студентов: украинская разведка обнародовала документ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB