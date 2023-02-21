В НБУ сообщили, в каких банках держат деньги украинцы

Доля государственных банков, где население держит вклады, растет

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Украинцы несут деньги в госбанки

По итогам прошлого года доля государственных банков, где население держит вклады, растет.

"Из-за значительных поступлений средств клиентов, в частности благодаря государственным выплатам, продолжается рост доли государственных банков (включая "Приватбанк") по депозитам физических лиц — на 0,8 п. п. до 60,6%", — констатируют в НБУ.

По информации Нацбанка, средняя ставка новых гривневых депозитов для домашних хозяйств, оформленных в январе, осталась на уровне декабря — 10,6% годовых. Хотя НБУ повысил нормативы обязательных резервов по текущим вкладам, что должно стимулировать банки повышать ставки и увеличивать долю срочных вкладов.

В конце прошлого года в 67 украинских банках находилось 889,5 млрд грн средств граждан, больше всего вкладов — в государственном "Приватбанке" — 314,7 млрд грн. На втором месте — Ощадбанк (159,8 млрд грн).

На третьем месте — "Райффайзен Банк" (54,2 млрд грн). В топ-5 по вкладам: "Универсал Банк" — 46,2 млрд грн и "Сенс Банк" (бывший "Альфа-Банк Украина") — 42,4 млрд грн.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк ввел новые правила использования кредитных денег для клиентов. Так, если банк сочтет, что сделки будут иметь высокий риск по погашению, они станут недоступны.

В прошлом году платежеспособные банки за одиннадцать месяцев прошлого года получили 24,716 млрд грн прибыли. В рейтинге по доходности лидирует государственный ПриватБанк.