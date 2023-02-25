Тінькофф Інвестиції вигадали, як обійти санкції ЄС: що запропонували клієнтам

Банк "Тінькофф Інвестиції"

Європейський союз включив кілька великих російських банків, включаючи "Тінькофф", "Альфа-банк" та "Росбанк", до свого списку санкційних заходів . У відповідь на це, у "Тінькофф Інвестиції" повідомили, що переведуть своїх клієнтів до нової непідсанкційної компанії, щоб захистити їхні активи.

Про це пише ТАСС.

Тінькофф Інвестиції та санкції

Брокер підготував інфраструктурне рішення, яке дозволить перевести активи клієнтів у нову компанію без жодних проблем. Усі інвестиційні інструменти та сервіси, які клієнти використовували раніше, будуть доступні у новому додатку "Тінькофф Інвестицій".

Цей переведення активів у нову непідсанкційну компанію є найпоширенішим способом порятунку активів клієнтів серед російських брокерів, які опинилися під санкціями США чи ЄС. Раніше так робили інші російські банки, такі як Ощадбанк, ВТБ, Радкомбанк та "Відкриття". Деякі з цих банків переводили свої компанії на менеджерів або продавали їх іншим гравцям, які не потрапили до санкцій.

Нагадаємо, що у Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанку та Ощадбанк.

За інформацією Нацбанку, середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених у січні, залишилася на рівні грудня – 10,6% річних. Хоча НБУ підвищив нормативи обов'язкових резервів щодо поточних вкладів, що має стимулювати банки підвищувати ставки та збільшувати частку строкових вкладів.

Наприкінці минулого року в 67 українських банках було 889,5 млрд грн коштів громадян, найбільше вкладів — у державному Приватбанку — 314,7 млрд грн. На другому місці — Ощадбанк (159,8 млрд грн).