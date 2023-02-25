Тінькофф Інвестиції вигадали, як обійти санкції ЄС: що запропонували клієнтам
Європейський союз включив кілька великих російських банків, включаючи "Тінькофф", "Альфа-банк" та "Росбанк", до свого списку санкційних заходів . У відповідь на це, у "Тінькофф Інвестиції" повідомили, що переведуть своїх клієнтів до нової непідсанкційної компанії, щоб захистити їхні активи.
Про це пише ТАСС.
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Тінькофф Інвестиції та санкції
Брокер підготував інфраструктурне рішення, яке дозволить перевести активи клієнтів у нову компанію без жодних проблем. Усі інвестиційні інструменти та сервіси, які клієнти використовували раніше, будуть доступні у новому додатку "Тінькофф Інвестицій".
Цей переведення активів у нову непідсанкційну компанію є найпоширенішим способом порятунку активів клієнтів серед російських брокерів, які опинилися під санкціями США чи ЄС. Раніше так робили інші російські банки, такі як Ощадбанк, ВТБ, Радкомбанк та "Відкриття". Деякі з цих банків переводили свої компанії на менеджерів або продавали їх іншим гравцям, які не потрапили до санкцій.
Нагадаємо, що у Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанку та Ощадбанк.
За інформацією Нацбанку, середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених у січні, залишилася на рівні грудня – 10,6% річних. Хоча НБУ підвищив нормативи обов'язкових резервів щодо поточних вкладів, що має стимулювати банки підвищувати ставки та збільшувати частку строкових вкладів.
Наприкінці минулого року в 67 українських банках було 889,5 млрд грн коштів громадян, найбільше вкладів — у державному Приватбанку — 314,7 млрд грн. На другому місці — Ощадбанк (159,8 млрд грн).