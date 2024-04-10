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ТОП-5 оборонных предприятий Украины — кто вошел в рейтинг в 2024 году

10 апреля 2024 14:12
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Ирина Шпак
редактор
Какие компании вошли в ТОП-5 оборонных предприятий Украины по выручке — рейтинг 2024 года
Рабочий в цехе "Украинской бронетехники". Фото: Oksana Parafeniuk for The Washington Post
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Ирина Шпак
редактор

В ТОП-5 крупнейших оборонных предприятий Украины по выручке в 2024 году вошли три частных компании. Их общая выручка достигла 55,4 млрд грн.

Об этом говорится в рейтинге издания The Page.

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Какие украинские компании вошли в ТОП-5

ООО "Українська бронетехника" — 32,4 млрд грн в 2024 году

Эта компания является крупнейшей украинской частной компанией, которая может конкурировать с "Укроборонпромом". Она производит закупку и продажу гранат, артиллерийских снарядов и ракет через европейскую сеть посредников, а также производит продукцию. Ежегодный объем производства компании составляет около 240 тысяч мин, 1200 минометов разных калибров. Кроме того, компания производит 125-мм танковые снаряды по украинской технологии и бронированные автомобили, в том числе "Новатор" совместно с "АвтоКрАЗом", СБА "Варта" и "Варта-Редут".

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Бронеавтомобиль "Новатор" производства компании "Українська бронетехника". Фото: facebook.com/ukrainianarmor

ПАО "Мотор Січ" — 8,5 млрд грн в 2024 году

Компания является ведущим производителем авиадвигателей в Украине. Она владеет Запорожским моторостроительным заводом, а также машиностроительными заводами в Волочине и Снежном. Последний расположен на территории Донецкой области, временно оккупированной Российской Федерацией.

Компания производит двигатели для военных и гражданских самолетов и вертолетов, а также собирает самостоятельно самолеты и вертолеты. Кроме того, она производит газотурбинные электростанции.

ООО "Спец-Ком-Сервіс" — 6 млрд грн в 2024 году

Компания специализируется на производстве спецтехники, включая военную. Среди ее продукции цистерны для топлива, транспортные средства для перевозки личного состава, мобильные мастерские, кухни, штабы и комнаты для бытового обслуживания.

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Медицинский автобус-внедорожник Torsus Praetorian разработан компанией "Спец-Ком-Сервіс". Фото: autocentre.ua

ЧАО "Научно-производственное объединение "Практика" — 4,8 млрд грн в 2024 году

Компания выпускает:

  • бронетранспортеры "Атаман" 8х8,
  • "Атаман" 6х6;
  • "Атаман-3";
  • 60М "Хорунжий";
  • бронированные грузовики;
  • бронеавтомобили "Казак" и "Казак 2";
  • пикапы с противодроновыми пушками.

АО "Компания авиационного и ракетно-технического машиностроения" (старое название: ХК "Артем") — 4,1 млрд грн в 2024 году

Компания входит в структуру "Укроборонпрома".

Предприятие производит:

  • авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" Р-73;
  • автоматизированные комплексы подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения;
  • противотанковые управляемые ракеты;
  • приборы и оборудование для авиационных летательных аппаратов;
  • боеприпасы для артиллерии, в том числе для САУ "Богдана", РСЗО "Ольха".
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Управляемые ракеты Р-73 (сентябрь 2021 г.). Фото: Воздушные силы ВСУ

Что еще нужно знать

Напомним, на строительство фортификационных сооружений в Украине в 2024 году правительство выделило 20 млрд гривен. В начале апреля на это прибавили еще 5,6 млрд гривен.

Мы также писали, что, по словам заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анны Гвоздяр, технологии оборонной сферы Украины на протяжении большой войны развиваются и наращивают свои способности. Весомую роль в этом играет частный бизнес, а также иностранные производители, работающие на украинском рынке.

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