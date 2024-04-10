Які компанії увійшли до ТОП-5 оборонних підприємств України за виторгом — рейтинг 2024 року

ТОП-5 оборонних підприємств України — хто увійшов до рейтингу у 2024 році
У ТОП-5 найбільших оборонних підприємств України за виторгом у 2024 році увійшли три приватні компанії. Їхній загальний виторг сягнув 55,4 млрд грн.
Про це йдеться у рейтингу видання The Page.
Які українські компанії увійшли до ТОП-5
ТОВ "Українська бронетехніка" — 32,4 млрд грн у 2024 році
Ця компанія є найбільшою приватною українською компанією, яка може конкурувати з "Укроборонпромом". Вона здійснює закупівлю та продаж гранат, артилерійських снарядів та ракет через європейську мережу посередників, а також виробляє продукцію. Щорічний обсяг виробництва компанії становить близько 240 тисяч мін, 1200 мінометів різних калібрів. Крім того, компанія виготовляє 125-мм танкові снаряди за українською технологією і броньовані автомобілі, зокрема "Новатор" спільно з "АвтоКрАЗом", СБА "Варта" і "Варта-Редут".
ПАТ "Мотор Січ" — 8,5 млрд грн у 2024 році
Компанія є провідним виробником авіадвигунів в Україні. Вона володіє Запорізьким моторобудівним заводом, а також машинобудівними заводами у Волочині та Сніжному. Останній розташований на території Донецької області, яка тимчасово окупована Російською Федерацією.
Компанія виготовляє двигуни для військових та цивільних літаків і вертольотів, а також збирає самостійно літаки і вертольоти. Крім того, вона виробляє газотурбінні електростанції.
ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" — 6 млрд грн у 2024 році
Компанія спеціалізується на виробництві спецтехніки, включаючи військову. Серед її продукції є цистерни для палива, транспортні засоби для перевезення особового складу, мобільні майстерні, кухні, штаби та кімнати для побутового обслуговування.
ПрАТ "Науково-виробниче об'єднання "Практика" — 4,8 млрд грн у 2024 році
Компанія випускає:
- бронетранспортери "Отаман" 8х8,
- "Отаман" 6х6;
- "Отаман-3";
- 60М "Хорунжий";
- броньовані вантажівки;
- бронеавтомобілі "Козак" і "Козак 2";
- пікапи з протидроновими гарматами.
АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (стара назва: ХК "Артем") — 4,1 млрд грн у 2024 році
Компанія входить до структури "Укроборонпрому".
Підприємство виробляє:
- авіаційні керовані ракети класу "повітря-повітря" Р-73;
- автоматизовані комплекси для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження;
- протитанкові керовані ракети;
- прилади та обладнання для авіаційних літальних апаратів;
- боєприпаси для артилерії, у тому числі для САУ "Богдана", РСЗВ "Вільха".
Що ще треба знати
Нагадаємо, на зведення фортифікаційних споруд в Україні у 2024 році уряд виділив 20 млрд гривень. На початку квітня на це додали ще 5,6 млрд гривень.
Ми також писали, що за словами заступниці Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганни Гвоздяр, технології оборонної сфери України упродовж великої війни розвиваються та нарощують свої спроможності. Вагому роль у цьому відіграє приватний бізнес, а також іноземні виробники, які працюють на українському ринку.
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