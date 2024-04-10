Які компанії увійшли до ТОП-5 оборонних підприємств України за виторгом — рейтинг 2024 року

Робітник в цеху «Української бронетехніки». Фото: Oksana Parafeniuk for The Washington Post

У ТОП-5 найбільших оборонних підприємств України за виторгом у 2024 році увійшли три приватні компанії. Їхній загальний виторг сягнув 55,4 млрд грн.

Про це йдеться у рейтингу видання The Page.

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Які українські компанії увійшли до ТОП-5

ТОВ "Українська бронетехніка" — 32,4 млрд грн у 2024 році

Ця компанія є найбільшою приватною українською компанією, яка може конкурувати з "Укроборонпромом". Вона здійснює закупівлю та продаж гранат, артилерійських снарядів та ракет через європейську мережу посередників, а також виробляє продукцію. Щорічний обсяг виробництва компанії становить близько 240 тисяч мін, 1200 мінометів різних калібрів. Крім того, компанія виготовляє 125-мм танкові снаряди за українською технологією і броньовані автомобілі, зокрема "Новатор" спільно з "АвтоКрАЗом", СБА "Варта" і "Варта-Редут".

Бронеавтомобіль "Новатор" виробництва компанії "Українська бронетехніка". Фото: facebook.com/ukrainianarmor

ПАТ "Мотор Січ" — 8,5 млрд грн у 2024 році

Компанія є провідним виробником авіадвигунів в Україні. Вона володіє Запорізьким моторобудівним заводом, а також машинобудівними заводами у Волочині та Сніжному. Останній розташований на території Донецької області, яка тимчасово окупована Російською Федерацією.

Компанія виготовляє двигуни для військових та цивільних літаків і вертольотів, а також збирає самостійно літаки і вертольоти. Крім того, вона виробляє газотурбінні електростанції.

ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" — 6 млрд грн у 2024 році

Компанія спеціалізується на виробництві спецтехніки, включаючи військову. Серед її продукції є цистерни для палива, транспортні засоби для перевезення особового складу, мобільні майстерні, кухні, штаби та кімнати для побутового обслуговування.

Медичний автобус-позашляховик Torsus Praetorian розроблений компанією "Спец-Ком-Сервіс". Фото: autocentre.ua

ПрАТ "Науково-виробниче об'єднання "Практика" — 4,8 млрд грн у 2024 році

Компанія випускає:

бронетранспортери "Отаман" 8х8,

"Отаман" 6х6;

"Отаман-3";

60М "Хорунжий";

броньовані вантажівки;

бронеавтомобілі "Козак" і "Козак 2";

пікапи з протидроновими гарматами.

АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (стара назва: ХК "Артем") — 4,1 млрд грн у 2024 році

Компанія входить до структури "Укроборонпрому".

Підприємство виробляє:

авіаційні керовані ракети класу "повітря-повітря" Р-73;

автоматизовані комплекси для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження;

протитанкові керовані ракети;

прилади та обладнання для авіаційних літальних апаратів;

боєприпаси для артилерії, у тому числі для САУ "Богдана", РСЗВ "Вільха".

Керовані ракети Р-73 (вересень 2021 року). Фото: Повітряні сили ЗСУ

Що ще треба знати

Нагадаємо, на зведення фортифікаційних споруд в Україні у 2024 році уряд виділив 20 млрд гривень. На початку квітня на це додали ще 5,6 млрд гривень.

Ми також писали, що за словами заступниці Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганни Гвоздяр, технології оборонної сфери України упродовж великої війни розвиваються та нарощують свої спроможності. Вагому роль у цьому відіграє приватний бізнес, а також іноземні виробники, які працюють на українському ринку.