ТОП налогоплательщиков среди руководства ВР и парламентских фракций за 2022 год — рейтинг

Депутаты на заседании Верховной Рады

Редакция Новини.LIVE продолжает цикл статей "Налоги депутатов", в ходе которых рассказываем, сколько налогов платят депутаты в бюджет в такое непростое для страны время. Последнюю часть этого цикла мы посвятили декларациям руководства Верховной Рады, а также парламентских фракций, и выяснили, кто из них заплатил больше налогов в бюджет за 2022 год.

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Как мы считали

Поскольку отчетность о налогах физических лиц не публична, мы провели собственные расчеты, исходя из деклараций чиновников и действующих ставок налогообложения на доход физических лиц, полученных из разных источников. В расчетах мы использовали доход как декларанта, так и членов его семьи, полученный за 2022 год.

Кто заплатил больше налогов

Согласно нашим расчетам, первая десятка среди руководства ВР и парламентских фракций по сумме уплаченных налогов за 2022 год выглядит следующим образом:

ТОП-1. Заместитель председателя ВР Елена Кондратюк. Она и члены ее семьи пополнили бюджет почти на 7 млн грн. Почти вся эта сумма налогов была уплачена ее мужем, украинским продюсером Александром Богуцким, который за 2022 год задекларировал 12,8 млн зарплаты от "Старлайт-медиа" и 12,7 млн от ICTV, где он занимает руководящие должности.

ТОП-2. Замглавы фракции "Слуга Народа" Роман Мулик, который вместе с супругой перечислил в бюджет порядка 651,6 тыс. грн. Основную часть из этой суммы (390,1 тыс. грн) нардеп уплатил в виде налога на доходы от продажи имущественных прав. Остальная часть попала в бюджет в виде налога на доходы от предпринимательской деятельности его супруги Елены, а также зарплат супругов.

ТОП-3. Глава депутатской группы "Платформа за життя та мир" Юрий Бойко. Он и члены его семьи перечислили в бюджет почти 2,7 млн грн из полученных дивидендов от фирмы "Столичная Недвижимость".

ТОП-4. Замглавы президентской фракции Юрий Кисель. Главным налогоплательщиком семьи нардепа, судя по его декларации, является его супруга Валентина, которая задекларировала чуть более 7 млн ​​грн доходов от предпринимательской деятельности. Сам нардеп, судя по декларации в 2022 году, получил только зарплату и пенсию.

ТОП-5. Замглавы фракции "Слуга Народа" Юлия Гришина. Она вместе со своим супругом Игорем заплатили в бюджет порядка 435,7 тыс. грн. Основная часть из этой суммы была уплачена в виде НДФЛ на доходы с зарплаты супруга нардепа Игоря, который занимает должность руководителя отдела в ДБР, зарплаты самой нардепа, а также отчуждения движимого имущества.

ТОП-6. Замглавы фракции "Слуга Народа" Юрий Корявченков. Он вместе с супругой Татьяной уплатили в бюджет порядка 341,8 тыс. Больше всего средств, судя по декларации нардепа, в бюджет заплатила его супруга, которая перечислила в бюджет 262,5 тыс. с доходов от предпринимательской деятельности. Оставшаяся часть была уплачена с дохода от зарплаты самого нардепа.

ТОП-7. Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, который вместе со своей супругой Викторией уплатили в бюджет порядка 325,8 тыс. грн. Основная часть суммы попала в бюджет в виде налога на доходы, полученные от продажи движимого имущества, а также налога на доходы от предпринимательской деятельности супруги нардепа.

ТОП-8. Замглавы фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук. Она вместе со своим супругом Тарасом перечислили в бюджет 270,5 тыс. грн в виде налога на доход с зарплат супруга, который занимает должность начальника районного управления полиции в Киевской области, а также зарплаты нардепа.

ТОП-9. Глава ВР Руслан Стефанчук, который вместе со своей супругой Мариной заплатил 255,5 тыс. грн в виде налога на доходы с зарплат, а также от сдачи недвижимости в аренду.

ТОП-10. Замглавы депутатской группы "Довира" Валерий Лунченко. Он вместе со своей супругой пополнил казну на 240,4 тыс. грн. Главным налогоплательщиком в семье, согласно декларации, является его супруга Марина, которая заплатила 190,9 тыс. с дохода от предпринимательской деятельности.

Вторая десятка

Вторую десятку в нашем рейтинге начинает замглавы депутатской фракції "Голос" Юлия Клименко, которая вместе со своим супругом уплатила в бюджет 200,9 тыс. грн. Большая часть из этой суммы была уплачена ее супругом Андреем Сирко-Галущенко с дохода от предпринимательской деятельности (114,7 тыс.), а также зарплаты самой нардепа.

Следом идет замглавы фракции "Слуга Народа" Вадим Струневич, который на пару со своей супругой Александрой пополнили казну на 190,1 тыс. грн. В основном налоги были уплачены с зарплаты нардепа и его супруги Александры, а также в виде налога на доход от отчуждения движимого имущества.

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, вместе с мужем Александром заплатили налогов на 185,3 тыс. грн. Эта сумма была уплачена в виде налога с зарплаты нардепа, а также иностранного дохода ее супруга.

Далее идет первый замглавы ВР Александр Корниенко, семья которого перечислила в бюджет 180,7 тыс. Эти средства были уплачены в бюджет с зарплаты нардепа, а также налога на доход от предпринимательской деятельности его супруги Ольги.

Пятнадцатое место в нашем рейтинге заняла замглавы фракции "Слуга Народа" Елена Шуляк, которая вместе со своим супругом Александром уплатили 178,2 тыс. грн с полученных зарплат.

Сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко вместе со своим супругом Антоном Зацепиным за 2022 год уплатили в бюджет 163,7 тыс. грн. Базой для налогообложения стали доходы нардепа в виде зарплаты, а также доходы ее супруга от предпринимательской деятельности. Также супруги задекларировали 2 млн грн, полученных в виде погашения ОВГЗ и купонного дохода, однако данный тип доходов не облагается.

Почти столько же, 160,3 тыс. грн, заплатила в бюджет семья замглавы фракции "Слуга Народа" Максима Ткаченко. Эта сумма попала в бюджет в виде налога на доходы с зарплаты нардепа, а также налога на доходы от предпринимательской деятельности и продажи движимого имущества его супруги Анны.

Следующую строчку занял первый замглавы фракции "Слуга Народа" Андрей Мотовиловец, который заплатил в бюджет 140,1 тыс. грн в виде налогов со своей зарплаты, а также с дохода, полученного от размещения средств на депозитах.

Далее идет замглавы фракции "Слуга Народа" Артем Культенко. За 2022 год он уплатил порядка 128,4 тыс. грн налога с полученных доходов в виде зарплаты, а также продажи движимого имущества.

Замыкает двадцатку очередной представитель президентской партии, замглавы фракции "Слуга Народа" Ольга Савченко, пополнившая казну на 123,4 тыс. грн. Эти средства попали в бюджет в виде налога на зарплату и доходы с продажи движимого имущества.

Меньше всех

Остальные представители руководства фракций украинского парламента заплатили меньше всего налогов. Так, семья замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев за 2022 год уплатила в бюджет 121,4 тыс. грн. Базой налогообложения стала зарплата нардепа, а также его супруги Нины.

Глава депутатской группы "За Майбутне" Тарас Батенко пополнил бюджет на 113,1 тыс. грн. Вся эта сумма была уплачена как налог на доходы с зарплаты нардепа и его супруги Катерины.

Сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов вместе со своей супругой пополнили бюджет на 112 тыс. грн. В основном налоги были уплачены с зарплаты нардепа, а также зарплаты его супруги Натальи Бухаловой.

Замглавы фракции "Слуга Народа" Павел Сушко за 2022 год заплатил в бюджет 100,3 тыс. грн со своей зарплаты. Его коллега, зам главы фракции "Слуга Народа" Юрий Мисягин — 99,3 тыс. грн. А сопредседатель депутатской группы "Видновлення Украины" Антонина Славицкая — 93,3 тыс. грн в виде налога на доходы с заплаты.

Глава депутатской группы "Довира" Олег Кулинич за 2022 год пополнил казну всего на 47,3 тыс. грн. Базой налогообложения стала только зарплата нардепа. В то же время, согласно декларации, супруга нардепа Наталья задекларировала 2,8 млн грн в виде подарка от супруга, который не облагается налогом.

Последнее место в нашем рейтинге заняла глава депутатской фракции "Голос" Александра Устинова, которая за 2022 года заплатила в бюджет налогов со своей зарплаты на сумму 38,1 тыс. грн.