ТОП платників податків серед керівництва ВР та парламентських фракцій за 2022 рік

Депутати на засіданні Верховної Ради

Редакція Новини.LIVE продовжує цикл статей "Податки депутатів", у ході яких розповідаємо, скільки податків сплачують депутати до бюджету у такий непростий для країни час. Останню частину цього циклу ми присвятили деклараціям керівництва Верховної Ради, а також парламентських фракцій, та з'ясували, хто з них заплатив більше податків до бюджету за 2022 рік.

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1. ТОП-25 найбільших платників податків Верховної Ради.

2. Скільки податків сплатили голови комітетів Верховної Ради.

3. Податки Департаменту парламенту та партій (у цій статті).





Як ми рахували

Оскільки звітність про податки фізичних осіб не публічна, ми провели власні розрахунки, виходячи з декларацій чиновників та чинних ставок оподаткування на дохід фізичних осіб, отриманих із різних джерел. У розрахунках ми використали дохід як декларанта, так і членів його сім'ї, отриманий за 2022 рік.

Хто сплатив найбільше податків

Згідно з нашими розрахунками, перша десятка серед керівництва ВР та парламентських фракцій за сумою сплачених податків за 2022 рік виглядає так:







ТОП-1. Заступниця голови ВР Олена Кондратюк. Вона та члени її сім'ї поповнили бюджет майже на 7 млн ​​грн. Майже всю цю суму податків було сплачено її чоловіком, українським продюсером Олександром Богуцьким, який за 2022 рік задекларував 12,8 млн зарплати від "Старлайт-медіа" та 12,7 млн ​​від ICTV, де він обіймає керівні посади.

ТОП-2. Заступник голови фракції "Слуга Народу" Роман Мулик, який разом із дружиною перерахував до бюджету близько 651,6 тис. грн. Основну частину цієї суми (390,1 тис. грн) нардеп сплатив у вигляді податку на доходи від продажу майнових прав. Решта потрапила до бюджету у вигляді податку на доходи від підприємницької діяльності його дружини Олени, а також зарплат подружжя.

ТОП-3. Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрій Бойко. Він та члени його сім'ї перерахували до бюджету майже 2,7 млн ​​грн з отриманих дивідендів від фірми "Столична Нерухомість".

ТОП-4. Заступник голови президентської фракції Юрій Кисіль. Головним платником податків сім'ї нардепа, судячи з його декларації, є його дружина Валентина, яка задекларувала трохи більше 7 млн ​​грн доходів від підприємницької діяльності. Сам нардеп, судячи з декларації у 2022 році, отримав лише зарплату та пенсію.

ТОП-5. Заступниця голови фракції "Слуга Народу" Юлія Гришина. Вона разом зі своїм чоловіком Ігорем заплатили до бюджету близько 435,7 тис. грн. Основну частину цієї суми було сплачено у вигляді ПДФО на доходи із зарплати чоловіка нардепа Ігоря, який обіймає посаду керівника відділу в ДБР, зарплати самої нардепа, а також відчуження рухомого майна.

ТОП-6. Заступник голови фракції "Слуга Народу" Юрій Корявченков. Він разом із дружиною Тетяною сплатили до бюджету близько 341,8 тис. Найбільше коштів, судячи з декларації нардепа, до бюджету заплатила його дружина, яка перерахувала до бюджету 262,5 тис. із доходів від підприємницької діяльності. Частина, що залишилася, була сплачена з доходу від зарплати самого нардепа.

ТОП-7. Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, який разом зі своєю дружиною Вікторією сплатили до бюджету близько 325,8 тис. грн. Основна частина суми потрапила до бюджету у вигляді податку на доходи, отримані від продажу рухомого майна, а також податку на доходи від підприємницької діяльності дружини нардепа.

ТОП-8. Заступник голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук. Вона разом зі своїм чоловіком Тарасом перерахувала до бюджету 270,5 тис. грн у вигляді податку на дохід із зарплат чоловіка, який обіймає посаду начальника районного управління поліції у Київській області, а також зарплати нардепа.

ТОП-9. Голова ВР Руслан Стефанчук, який разом зі своєю дружиною Мариною заплатив 255,5 тис. грн у вигляді податку на доходи із зарплат, а також від здачі нерухомості в оренду.

ТОП-10. Голова депутатської групи "Довіра" Валерій Лунченко. Він разом із дружиною поповнив скарбницю на 240,4 тис. грн. Головним платником податків у сім'ї, згідно з декларацією, є його дружина Марина, яка заплатила 190,9 тис. із доходу від підприємницької діяльності.

Друга десятка

Другу десятку у нашому рейтингу розпочинає заступник голови депутатської фракції "Голос" Юлія Клименко, яка разом зі своїм чоловіком сплатили до бюджету 200,9 тис. грн. Більшість із цієї суми було сплачено її чоловіком Андрієм Сірко-Галущенком з доходу від підприємницької діяльності (114,7 тис.), а також зарплати самої нардепа.

Далі йде заступник голови фракції "Слуга Народу" Вадим Струневич, який на пару зі своєю дружиною Олександрою поповнили скарбницю на 190,1 тис. грн. В основному податки були сплачені із зарплати нардепа та його дружини Олександри, а також у вигляді податку на дохід від відчуження рухомого майна.

Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко разом із чоловіком Олександром заплатили податків на 185,3 тис. грн. Ця сума була сплачена у вигляді податку із зарплати нардепа, а також іноземного доходу її чоловіка.

Далі йде перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко, сім'я якого перерахувала до бюджету 180,7 тис. Ці кошти було сплачено до бюджету із зарплати нардепа, а також податку на прибуток від підприємницької діяльності його дружини Ольги.

П'ятнадцяте місце у нашому рейтингу посіла заступник голови фракції "Слуга Народу" Олена Шуляк, яка разом зі своїм чоловіком Олександром сплатила 178,2 тис. грн з отриманих зарплат.

Співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко разом зі своїм чоловіком Антоном Зацепіним за 2022 рік сплатили до бюджету 163,7 тис. грн. Базою для оподаткування стали доходи нардепа як зарплати, і навіть доходи її чоловіка від підприємницької діяльності. Також подружжя задекларувало 2 млн грн, отриманих у вигляді погашення ОВДП та купонного доходу, проте цей тип доходів не оподатковується.

Майже стільки ж, 160,3 тис. грн, заплатила до бюджету сім'я заступника голови фракції "Слуга Народу" Максима Ткаченка. Ця сума потрапила до бюджету у вигляді податку на доходи із зарплати нардепа, а також податку на доходи від підприємницької діяльності та продажу рухомого майна його дружини Ганни.

Наступний рядок зайняв перший заступник голови фракції "Слуга Народу" Андрій Мотовиловець, який заплатив до бюджету 140,1 тис. грн у вигляді податків зі своєї зарплати, а також з доходу, отриманого від розміщення коштів на депозитах.

Далі йде заступник голови фракції "Слуга Народу" Артем Культенко. За 2022 рік він сплатив близько 128,4 тис. грн податку з отриманих доходів у вигляді зарплати, а також продажу рухомого майна.

Замикає двадцятку черговий представник президентської партії, заступник голови фракції "Слуга Народу" Ольга Савченко, яка поповнила скарбницю на 123,4 тис. грн. Ці кошти потрапили до бюджету у вигляді податку на зарплату та доходи з продажу рухомого майна.

Хто сплатив найменше

Інші представники керівництва фракцій українського парламенту заплатили найменше податків. Так, сім'я заступника голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв за 2022 рік сплатила до бюджету 121,4 тис. грн. Базою оподаткування стала зарплата нардепа, а також його дружина Ніна.

Голова депутатської групи "За Майбутнє" Тарас Батенко поповнив бюджет на 113,1 тис. грн. Уся ця сума була сплачена як податок на доходи із зарплати нардепа та його дружини Катерини.

Співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов разом із дружиною поповнили бюджет на 112 тис. грн. Здебільшого податки було сплачено із зарплати нардепа, а також зарплати його дружини Наталії Бухалової.

Заступник голови фракції "Слуга Народу" Павло Сушко за 2022 рік заплатив до бюджету 100,3 тис. грн зі своєї зарплати. Його колега, заступник голови фракції "Слуга Народу" Юрій Мисягін – 99,3 тис. грн. А співголова депутатської групи "Відновлення України" Антоніна Славицька – 93,3 тис. грн у вигляді податку на доходи із латки.

Голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч за 2022 рік поповнив скарбницю лише на 47,3 тис. грн. Базою оподаткування стала лише зарплата нардепа. Водночас, згідно з декларацією, дружина нардепа Наталія задекларувала 2,8 млн грн у вигляді подарунка від чоловіка, який не оподатковується.

Останнє місце у нашому рейтингу посіла голова депутатської фракції "Голос" Олександра Устинова, яка за 2022 рік заплатила до бюджету податків зі своєї зарплати на суму 38,1 тис. грн.