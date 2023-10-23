Тендеры недели — больше всех получила государственных средств Укрзализныця

Вагоны Укрзализныци. Фото: УЗ

Обнародованы главные государственные закупки, проведенные за последнюю неделю. Возглавила Топ-тендеры "Укрзализныця" с закупкой вагонов за 2 млрд гривен.

Об этом сообщают "Наші гроші".

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Топ-тендеры недели

Как отмечается, с 14 по 21 октября в электронной системе государственных закупок "Прозорро" насчитывается 77 тысяч сообщений о госзакупках на 15,62 млрд гривен. В частности, для ремонта дорог провели тендеров на 820 млн грн, доля — 5%.

Крупнейшие тендеры по расходам средств:

Укрзализныця — на 1,9 млрд гривен на пассажирские спальные вагоны;

Ровенская ОГА — 1,2 млрд гривен на строительство лечебно-реабилитационного корпуса для ветеранов войны и переселенцев;

"Харьковводоканал" — 451 млн гривен на электроэнергию;

"Леса Украины" — 272 млн гривен на закупку дизеля;

Донецкая область — 175 млн гривен на услуги по эксплуатационному содержанию путей общего пользования;

Запорожская область — 172 млн гривен на ремонт жилого дома;

КЗ Львовского облсовета —151 млн гривен на реконструкцию здания школы-интерната;

Черновицкая ОГА — 148 млн гривен на капитальный ремонт дороги;

"Укртрансгаз" — 134 млн гривен на электроэнергию;

Запорожская область — 133 млн гривен на ремонт жилого дома.

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Напомним, в столице очередной скандал с расходованием бюджетных средств. Киевзеленстрой планировал потратить целых 5 миллионов гривен на ремонт парка "Вечной славы".

Также мы писали, что в Одесской области тендер на строительство укрытия выиграл фигурант уголовных производств. Отдел образования Болградского горсовета в начале учебного года решил заказать строительство укрытия для местной школы у скандальной компании "Васольбудстрой".