Тендери в Україні — рейтинг витрат державних мільярдів

Будівництво мосту. Фото: google.com

Оприлюднено список найбільших витрат державних коштів на майданчику Prozorro минулого тижня, 11-15 вересня. Рейтинг очолив ремонт доріг.

Такі дані навів народний депутат, заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

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Нардеп опублікував список із десяти тендерів з найбільшими сумами, угоди за якими вже погоджено. Минулого тижня витрачали держкошти на наступні потреби:

527 млн гривень — у Рівненській області організують капітальний ремонт мосту через річку Случ;

428 млн гривень — у Київській області проведуть будівництво Ворзельської початкової школи;

220 млн гривень — ПАТ "УкрНафта" одержить послуги з буріння й експлуатації свердловин;

180 млн гривень — ДП "Мирноградвугілля" на Донеччині замовило послуги зі збагачення вугілля;

"Мирноградвугілля" на Донеччині замовило послуги зі збагачення вугілля; 179 млн гривень — Черкаська міськрада реконструює вул. Гагаріна на ділянці від вул. С. Жужоми до вул. С. Смірнова;

172 млн гривень — в с. Бузова на Київщині організують нове будівництво багатоповерхівки за адресою: вул. Центральна, 17 Є;

136 млн гривень — для Управління каналів річки Інгулець закупили електроенергію;

127 млн гривень — Нацполіція придбала мототранспортні вантажні засоби;

136 млн гривень — в селі Плоскена Київщині проведуть капітальний ремонт школи І-ІІІ ступенів по вул. Київська 2;

120 млн гривень — в Ірпені Київської області організують капітальний ремонт багатоповерхівки (вул. Ярославська, 14).

"Чотири з десяти топ-тендерів — це Київська область….Я б радив журналістам-розслідувачам подивитися на фірми, які виграють такі обʼєми", — написав Ярослав Железняк.

Більше про тендери

Нагадаємо, в Одеській області тендер на будівництво укриття виграв фігурант кримінальних проваджень. Відділ освіти Болградської міськради на початку навчального року вирішив замовити побудову укриття для місцевої школи у скандальної компанії "Васольбудстрой".

Раніше столична влада планувала на тлі війни та офіційної заборони відвідувати пляжі громадянами закупити пісок на близько 6,5 млн гривень. Дніпровська районна держадміністрація Києва достроково розірвала договір на 1 млн грн, який передбачав постачання барабанів для "психологічного розвантаження дітей" в укриттях під час повітряних тривог.

Також ми писали, що у столиці черговий скандал із витрачанням бюджетних коштів. Цього разу Київзеленбуд планував витратити цілих 5 мільйонів гривень на ремонт парку "Вічної слави".