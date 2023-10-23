Тендери тижня — найбільше отримала державних коштів Укрзалізниця

Вагони Укрзалізниці. Фото: УЗ

Оприлюднено головні державні закупівлі, які були проведені за останній тиждень. Очолила Топ-тендери "Укрзалізниця" із закупівлею вагонів за 2 млрд гривень.

Про це повідомляють "Наші гроші".

Читайте також:

Топ-тендери тижня

Як зазначається, з 14 по 21 жовтня в електронній системі державних закупівель "Прозорро" налічується 77 тисяч повідомлень про держзакупівлі на 15,62 млрд гривень. Зокрема, для ремонту автошляхів провели тендерів на 820 млн грн, частка — 5%.

Найбільші тендери за витратами коштів:

Укрзалізниця — на 1,9 млрд гривень на пасажирські спальні вагони;

Рівенська ОДА — 1,2 млрд гривень на будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та переселенців;

"Харківводоканал" — 451 млн гривень на електроенергію;

"Ліси України" — 272 млн гривень на закупівлю дизелю;

Донецька область — 175 млн гривень на послуги з експлуатаційного утримання шляхів загального користування;

Запорізька область — 172 млн гривень на ремонт житлового будинку;

КЗ Львівської облради — 151 млн гривень на реконструкцію будівлі школи-інтернату;

Чернівецька ОДА — 148 млн гривень на капітальний ремонт дороги;

"Укртрансгаз" — 134 млн гривень на електроенергію;

Запорізька область — 133 млн гривень на ремонт житлового будинку.

Більше про тендери

Нагадаємо, у столиці черговий скандал із витрачанням бюджетних коштів. Київзеленбуд планував витратити цілих 5 мільйонів гривень на ремонт парку "Вічної слави".

Також ми писали, що в Одеській області тендер на будівництво укриття виграв фігурант кримінальних проваджень. Відділ освіти Болградської міськради на початку навчального року вирішив замовити побудову укриття для місцевої школи у скандальної компанії "Васольбудстрой".