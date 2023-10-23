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Топ-тендери тижня очолила Укрзалізниця з вагонами за 2 млрд грн

23 жовтня 2023 11:31
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тендери тижня — найбільше отримала державних коштів Укрзалізниця
Вагони Укрзалізниці. Фото: УЗ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Оприлюднено головні державні закупівлі, які були проведені за останній тиждень. Очолила Топ-тендери "Укрзалізниця" із закупівлею вагонів за 2 млрд гривень.

Про це повідомляють "Наші гроші".

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Топ-тендери тижня

Як зазначається, з 14 по 21 жовтня в електронній системі державних закупівель "Прозорро" налічується 77 тисяч повідомлень про держзакупівлі на 15,62 млрд гривень. Зокрема, для ремонту автошляхів провели тендерів на 820 млн грн, частка — 5%.

Найбільші тендери за витратами коштів:

  • Укрзалізниця — на 1,9 млрд гривень на пасажирські спальні вагони;
  • Рівенська ОДА — 1,2 млрд гривень на будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та переселенців;
  • "Харківводоканал" — 451 млн гривень на електроенергію;
  • "Ліси України" —  272 млн гривень на закупівлю дизелю;
  • Донецька область — 175 млн гривень на послуги з експлуатаційного утримання шляхів загального користування;
  • Запорізька область — 172 млн гривень на ремонт житлового будинку;
  • КЗ Львівської облради — 151 млн гривень на реконструкцію будівлі школи-інтернату;
  • Чернівецька ОДА — 148 млн гривень на капітальний ремонт дороги;
  • "Укртрансгаз" — 134 млн гривень на електроенергію;
  • Запорізька область — 133 млн гривень на ремонт житлового будинку.

Більше про тендери

Нагадаємо, у столиці черговий скандал із витрачанням бюджетних коштів. Київзеленбуд планував витратити цілих 5 мільйонів гривень на ремонт парку "Вічної слави".

Також ми писали, що в Одеській області тендер на будівництво укриття виграв фігурант кримінальних проваджень. Відділ освіти Болградської міськради на початку навчального року вирішив замовити побудову укриття для місцевої школи у скандальної компанії "Васольбудстрой".

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