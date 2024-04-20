ТОП самых дорогих квартир в Киеве в апреле

Новостройки в Киеве. Фото: behance.net

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Даже война не может остановить рост спроса на жилье в Киеве. Рынок недвижимости в столице Украины остается достаточно активным, а цены на квартиры не собираются снижаться. Но даже среди и так недешевых квартир в Киеве есть свои победители — элитное жилье, за которое просят по-настоящему астрономические суммы.

Новини.LIVE рассказывают о самых дорогих квартирах в Киеве, которые можно приобрести на OLX, сколько они стоят и как выглядят.

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Сколько стоят квартиры в Киеве

По данным украинского маркетплейса Dim.ria, средняя цена за квадратный метр в Киеве на первичном рынке в марте составляет 53 737 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). При этом цена на квартиры в новостройках Киева за год выросла на 5%.

Средняя стоимость квартир в новостройках Украины на март 2024 года. Фото: Dim.ria

На вторичном рынке, согласно проведенному исследованию, цены в течение года повысились по всей Украине. Высокая средняя цена в Киеве на однокомнатную квартиру составляет 93 168 долларов. Она же и самая высокая в Украине. К примеру, во Львовской области (второе место) такая квартира стоит в 69 680 долларов, а в Херсонской области (последнее место) — 20 738 долларов.

Средняя стоимость за 1-комнатную квартиру в Украине на вторичном рынке по состоянию на сентябрь. Фото: Dim.ria

Анализ средних цен в разных районах Киева показывает, что в Печерском районе средняя цена на однокомнатную квартиру составляет 113 011 долларов — это самая высокая стоимость квартир среди всех районов столицы. В Шевченковском районе (второе место) — 86 862 доллара, а в Деснянском районе она наименьшая и составляет 47 042 доллара.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Киеве. Фото: Dim.ria

В то же время, по данным платформы объявлений M2bomber, в апреле 2024 года медианная цена за квадратный метр в новостройках Киева составляет 46 500 грн. За год цена квартир на первичном рынке выросла на 6,7%. На вторичном рынке квадратный метр в столице стоит 59 012 грн. На вторичке цены за год выросли еще больше, чем в новостройках — на 19%.

Самые дорогие квартиры в Киеве

Впрочем, все эти цифры тускнеют по сравнению с действительно дорогими квартирами, которые продают в столице. Цены на элитное жилье в Киеве легко переваливаются за сотни миллионов гривен. На платформе онлайн-объявлений OLX таких квартир продается достаточно много. Выбрали самые дорогие и роскошные варианты.

Квартира с авторским дизайном и видом на Днепр

Первая квартира продается в центре Киева в жилом комплексе премиум-класса Diamond Hill. Она находится на 13 этаже 24-этажного здания и имеет общую площадь 415 квадратных метров с балконом. Высота потолков 3,2 метра. В квартире 7 комнат, включая гостиную с камином, кухню, столовую, кабинет, 3 спальни (из них 2 с санузлами), гостевой санузел, ванная с окном, 4 туалета и балкон.

Квартира имеет авторский дизайн и оборудована мебелью и техникой. Техническое оснащение включает в себя систему "Умный дом", увлажнение воздуха, серверную комнату и экран для домашнего кинотеатра.

Жилой комплекс Diamond Hill находится в живописном уголке Киева с прекрасным видом на столицу и реку Днепр. Дом расположен рядом с парками, на расстоянии от дорог и мест массового скопления людей. Архитектура комплекса объединяет черты традиционного киевского модерна и современные архитектурные тенденции. В состав комплекса входят подземный паркинг на 299 мест, современный фитнес-центр с бассейном и тренажерным залом, детская площадка. В доме есть подземный паркинг. Рядом с комплексом находятся центральная и деловая часть города, метро, рестораны и бизнес-центры.

Цена: 5 800 000 долларов.

Квартира с авторским дизайном и видом на Днепр. Фото: OLX

Квартира с видом на Днепр и Киево-Печерскую Лавру

В жилом комплексе Diamond Hill находится и вторая квартира из нашего ТОПа. Квартира с панорамным видом на Днепр и Киево-Печерскую Лавру имеет четыре комнаты, площадью 308 квадратных метров и расположена на 11 этаже.

Планировка квартиры включает прихожую, просторную гостиную, которая объединена с кухней и столовой, а также мастер-спальню с собственной ванной комнатой и гардеробом. Кроме того, в квартире есть две спальни с санузлами и туалетами, гостевой санузел, стиральная комната и техническое помещение.

Цена: 4 500 000 долларов.

Квартира с видом на Днепр и Киево-Печерскую Лавру. Фото: OLX

Пентхаус с террасой и сауной

Следующий в нашем списке — трехуровневый пентхаус с террасой в ЖК "Новопечерские Липки", расположенном в центре столицы.

На площади 600 квадратных метров разместились 9 комнат, включая гостиную, кухню-столовую, спальни, 2 кабинета, 2 балкона, лоджию и террасу. В интерьере использован авторский дизайн с применением мировых брендов мебели и бытовой техники. Квартира оснащена системой кондиционирования, видеодомофоном, системой фильтрации и очистки воды, сигнализацией.

Из окон открывается панорамный вид на город. Кроме того, в распоряжении владельцев есть 2 парковочных места в подземном паркинге. Жилой комплекс имеет закрытую территорию с развитой инфраструктурой, которая включает в себя супермаркет, школу, детский сад, рестораны, кафе, фитнес-студии, салоны красоты и другое.

Цена: 4 500 000 долларов.

Пентхаус с террасой и сауной. Фото: OLX

Пентхаус с бассейном и спа-зоной

Следующий пентхаус продается в жилом комплексе Signature. Площадь — 450 квадратных метров, 5 комнат.

Как отмечается в объявлении, архитектура и дизайн квартиры были разработаны лучшими архитекторами и дизайнерами Украины и Европы.

Жилье оснащено системой "Умный дом", теплым полом и индивидуальным климат-контролем. Особенностью проекта является уникальная спа-зона с бассейном сенсорной депривации, 25-метровым спортивным бассейном для детей, сухими и влажными лаунж-зонами, велнес-зоной, фреш-баром, сауной и авторскими массажами. В комплексе работает консьерж, есть валет-паркинг, обслуживание апартаментов.

Цена: 3 580 000 долларов.

Пентхаус с бассейном и спа-зоной. Фото: OLX

Трехуровневый пентхаус с видами на правительственный квартал

Последняя квартира в нашем списке — это трехуровневый пентхаус, расположенный на Кловском спуске. В непосредственной близости находятся Мариинский парк и Мариинский дворец, здания парламента и правительственного квартала, современные бизнес-центры и уютные улицы Липок, рестораны и бутики столицы.

Из окон и террас пентхауса открываются виды на центр города, на купола главных соборов и Днепр с его островами и парками.

Первый этаж пентхауса представляет гостевой уровень с зоной для приема гостей и библиотекой, второй этаж занят частными апартаментами со спальней и детской, а на третьем уровне расположены зоны для работы и отдыха: кабинет, домашний кинотеатр, спортзал, массажная и игровая комнаты, а также гостевая спальня.

В квартире выполнен ремонт класса люкс с использованием высококачественной сантехники, мебели и фурнитуры ведущих мировых производителей, таких как. В интерьере используется паркет из мербау и ореха, шелковые обои, тюль и гардины, хрустальные люстры и бра. Окна изготовлены из красного дерева, подоконники из мрамора.

Пентхаус оснащен системами "Умный дом", мультирум, климат-контролем, системами снеготаяния и антиобледенения, приточно-вытяжной вентиляцией с очисткой воздуха и рекуперацией тепла, а также ванной из джакузи и душевой кабиной с парной.

Лифтовая зона выполнена в едином стиле с квартирой, а пентхаус имеет два выхода. В доме действует круглосуточная профессиональная охрана, есть три скоростных лифта и подземный паркинг, в котором на пентхаус приходится четыре парковочных места.

Цена: 3 193 032 доллара.

Трехуровневый пентхаус с видами на правительственный квартал. Фото: OLX

Напомним, мы писали, как в Киеве изменились цены на квартиры в апреле. Стоимость аренды жилья в Киеве всегда оставалась на относительно высоком уровне, что неудивительно — столица Украины является центром социальной и экономической активности страны.

Мы также говорили, что маркетплейс DIM.RIA сравнил зимний сезон 2024 года на рынке недвижимости Украины с 2023 годом. Стоимость жилых помещений в Киеве выросла на 2%.