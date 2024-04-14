Ціни на оренду у Києві у квітні 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру у Києві

Новобудови Києва. Фото: geoln.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вартість оренди житла в Києві завжди залишалася на відносно високому рівні, що не дивно — столиця України є центром соціальної та економічної активності країни. На початку вторгнення РФ ціни на оренду квартир у Києві дещо знизилися, але досить швидко повернулися до довоєнного періоду. Наразі ж спостерігається стабільне зростання цін на житло у столиці. Тенденція до підвищення вартості оренди зберігається у квітні.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Києві у квітні 2024 року, скільки коштує зняти житло в столиці та в яких районах здають найдешевші квартири.

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Яка ситуація з орендою в Києві у квітні

За даними маркетплейсу DIM.RIA, у березні кількість пропозицій оренди в Україні дещо знизилася. Наприклад, у Сумській області пропозиція зменшилась на 95%. У Києві також впала кількість оголошень с оренди житла. В порівнянні з попереднім місяцем вона знизилась на 11% в самій столиці та на 57% у Київській області.

Кількість пропозицій на ринку оренди в Україні. Фото: DIM.RIA

За статистичними даними майданчику, вартість оренди квартир у Києві зросла на 6,2%. При цьому оренда однокімнатної квартири у столиці практично вдвічі вища, ніж в за її межами та становить 17 849 грн проти 9 017 грн у Київській області.

Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Києві станом квітень 2024 року. Фото: DIM.RIA

Найменша орендна плата за однокімнатні квартири у столиці зафіксована у Деснянському районі та становить 9 223 грн. У Святошинському та Дніпровському районах ціна оренди складає 15 330 грн та 15 191 грн відповідно. Найвища вартість оренди житла традиційно у Печерському районі. Зняти однокімнатну квартиру в центрі міста в середньому обійдеться у 25 367 грн.

Середня вартість оренди квартири в Києві за районами станом на квітень 2024 року. Фото: DIM.RIA

За статистичними даними платформи для вибору квартир на ринку житла в Україні ЛУН, середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить від 12 500 до 14 тис. грн на місяць.

За даними аналітиків Найдорожче житло для оренди знаходиться у Печерському (30 тис. грн), Шевченківському (19 тис. грн) та Голосіївському (15 тис. грн) районах.

Найдоступніші однокімнатні квартири можна знайти у Дніпровському (11 тис. грн), Святошинському (11 тис. грн) та Деснянському (7 500 грн) районах столиці.

У середньому вартість оренди двокімнатної квартири у Києві становить близько 16-18 тис. грн на місяць.

Найдорожчі для оренди двокімнатні квартири розташовані у Печерському (38 300 грн), Шевченківському (25 тис. грн) та Голосіївському (23 тис. грн) районах столиці.

Найдоступніші двокімнатні квартири можна знайти у Святошинському (14 тис. грн), Дніпровському (12 тис. грн) та Деснянському (9 тис. грн) районах столиці.

Найвищі ціни на оренду трикімнатних квартир також спостерігаються у Печерському (61 100 грн), Шевченківському (42 100 грн) та Голосіївському (27 тис. грн) районах Києва.

Найдоступніші для оренди трикімнатні квартири можна знайти у Дніпровському та Дарницькому районах столиці — 20 тис. грн. Слід зазначити, що інформація про доступність оренди трикімнатних квартир у Святошинському та Деснянському районах відсутня через обмежену кількість актуальних даних.

Середня вартість оренди квартири в Києві за районами станом квітень 2024 року. Фото: ЛУН

Згідно з даними платформи оголошень M2bomber, у квітні 2024 року медіанна орендна плата в Києві становить 13 397 грн за 1-кімнатну квартиру, 15 999 грн — за 2-кімнатну та 22 079 грн — за 3-кімнатну квартиру у столиці. При цьому, як можна побачити на графіку нижче, у 2024 році вартість оренди квартир у Києві повільно зростає. Також слід відзначити суттєве здорожчання оренди трикімнатних квартир після "просідання" на початку року.

Медіанна орендна плата в Києві у квітні 2024 року. Фото: M2bomber

Квартири, що здаються в оренду у Києві та ціни на них

Затишна 1-кімнатна квартира студія

Першу квартиру з нашого списку здають в оренду у ЖК Nyvky Plaza. Це1-кімнатна квартира-студія, яка розташована на шостому поверсі семиповерхової будівлі. Вона має свою зону відпочинку та барбекю.

У квартирі зроблено дизайнерський ремонт, є великий кутовий диван, просторі шафи та панорамні вікна, а також дубовий паркет.

Квартира обладнана практичними меблями та сучасною побутовою технікою, включаючи телевізор Smart TV та Wi-Fi. Санвузол обладнано душовою кабіною та панорамним вікном. Квартира також оснащена підігрівом підлог, кондиціонером та натяжними стелями. Автор оголошення зазначає що будинок обладнано котельнею та генератором.

Території будинку закрита, є консьєрж та підземний паркінг. Відстань до станції метро "Нивки" складає 10 хвилин, до станції метро "Сирець" — 7 хвилин. Квартира здається одній людині без домашніх тварин. Мінімальний термін оренди — пів року.

Вартість оренди: 11 000 грн.

Оголошення з оренди затишної 1-кімнатної квартири-студії. Фото: OLX

1-кімнатна квартира зі свіжим ремонтом

У ЖК Parkland здається квартира зі свіжим ремонтом та новими меблями та технікою.

Планування квартири — студія з окремою гардеробною кімнатою, оснащеною вішалками, поличками та ящиками. Є індивідуальне опалення та бойлер для гарячої води.

Квартира повністю оснащена меблями та технікою: холодильник, мікрохвильова піч, чайник, варильна поверхня, тостер, духовка, бойлер та пральна машина.

Поруч розташована станція метро "Васильківська". ЖК має привабливу територію з великими дитячими та спортивними майданчиками, а також зеленою зоною.

Вартість оренди: 11 500 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири зі свіжим ремонтом. Фото: OLX

Стильна 1-кімнатна квартира

Наступна квартира, що пропонується в оренду простора розташована на п'ятому поверсі восьмиповерхового будинку у ЖК "Комфорт Таун". Житло зі стильним дизайнерським ремонтом, окремою спальною зоною і балконом, оформлене в loft-стилі

Квартира обладнана вбудованим холодильником, Smart TV, електричною поверхнею з духовою піччю, мікрохвильовою піччю, чайником, посудомийною машиною, кондиціонером з режимами тепла та холоду, пральною машиною, бойлером та новим роутером з підтримкою гігабітного інтернету.

Спальна зона відгороджена шторами та обладнана подіумом з безпружинним ортопедичним матрацом. У гостьовій зоні розташований розкладний диван із вбудованими нішами, а в коридорі встановлена велика шафа-купе.

Оголошення з оренди стильної 1-кімнатної квартири. Фото: OLX

2-кімнатна квартира у центрі

У центрі міста в ЖК "Французький Квартал" здається в оренду двокімнатна квартира-студія, яка і потрапила до нашого списку. Житло розташоване на 6 поверсі 24-поверхового будинку.

За словами автора оголошення у квартирі виконано євроремонт, а також встановлено автономне електричне опалення. Квартира повністю обставлена необхідними меблями та технікою для комфортного проживання, включаючи плиту з духовкою, витяжку, холодильник, пральну машину, телевізор та два кондиціонери. У санвузлі є душова кабіна.

Вартість оренди: 23 000 грн.

Оголошення з оренди 2-кімнатної квартири-студії. Фото: OLX

3-кімнатна квартира з видом на терасу

Остання і найдорожча квартира у нашому списку. Трикімнатна квартира у ЖК "Варшавський мікрорайон", розташована на 1 поверсі 25-поверхового будинку та має вихід на приватну терасу. У квартирі є дві окремі спальні, кухня-студія, а також два санвузли.

Квартира повністю обладнана всім необхідним. Поряд знаходяться ТРЦ Retroville, дитячі садки, навчальні заклади та фітнес-центри. Також поряд з ЖК є зупинки міського транспорту. На території комплексу є закритий дитячий та спортивний майданчики, а також цілодобова охорона.

Оголошення з оренди 3-кімнатної квартири з видом на терасу. Фото: OLX

Вартість оренди: 28 000 грн.

Нагадаємо, українцям в трьох регіонах дадуть кошти на житло. Українські переселенці в трьох регіонах можуть отримати кошти на житло в рамках інціативи "Готівка на оренду". Її профінансує гуманітарна організація Medair у партнерстві з Управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців.

Ми також писали, що маркетплейс DIM.RIA порівняв зимовий сезон 2024 року на ринку нерухомості України з 2023 роком. Вартість житлових приміщень у Києві зросла на 2%.