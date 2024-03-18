Европейский центральный банк может начать снижение процентных ставок в июне

Логотип Европейского центрального банка. Фото: washingtonpost.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Европейский центральный банк может приступить к снижению процентных ставок уже в июне. Это связано со снижением темпов инфляции в Еврозоне.

О снижении процентных ставок в Европе сообщили Reuters со ссылкой на руководителя Банка Испании и члена совета руководителей ЕЦБ Пабло Эрнандеса де Коса.

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В марте ЕЦБ оставил ставки заимствований на исторически высоком уровне (базовая ставка по кредитам – 4,5%, ставка по депозитам – 4%, ставка по маржинальным кредитам – 4,75%), однако заявил о значительном прогрессе в снижении инфляции. Кроме того, в финансовом учреждении начали предварительные обсуждения возможности прекращения жесткой денежно-кредитной политики.

"Если наши макроэкономические прогнозы оправдаются в ближайшие месяцы, вполне нормально, что мы скоро начнем снижать ставки, и июнь может стать хорошей датой для начала", — заявил Де Кос.

Почему ЕЦБ может снизить ставки в июне

Де Кос отметил, что среди Совета руководителей Европейского центрального банка были разногласия по поводу возможного снижения ставок в июне. Но, по словам эксперта, они оставались "относительно ограниченными".

Он также добавил, что сейчас уровень согласия в совете руководителей ЕЦБ очень высок, и он надеется, что так будет продолжаться и дальше.

Когда ему был задан вопрос о возможности снижения ставок на 25 базисных пунктов в текущем году, Де Кос воздержался от комментариев относительно конкретных временных рамок. Однако он подчеркнул, что рыночные условия соответствуют достижению среднесрочной цели Европейского союза по инфляции в 2%.

Напомним, мы писали, что в феврале инфляция в еврозоне снизилась с 2,8% до 2,6%, продолжая тренд снижения с октября 2022 года, когда уровень цен достиг пика почти в 11%. Это замедление произошло на фоне снижения цен на топливо, что подтвердило тенденцию последних месяцев.

Также мы рассказывали, что Fitch пересмотрел прогноз роста мировой экономики. По мнению аналитиков, в 2024 году мировая экономика вырастет на 2,4%.