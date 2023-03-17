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Эти специалисты в Украине сейчас на вес золота: сумасшедшие зарплаты

17 марта 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — некоторым специалистам готовы платить больше
Некоторые профессии на фоне войны стали дефицитны
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на рынке труда наблюдается постепенное оживление. Некоторые профессии на фоне войны стали дефицитными, а работодатели готовы щедро платить.

Новини.LIVE выяснили, каких работников сейчас ищут и где самые высокие заработные платы.

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Кого ищут работодатели во время войны

Согласно анализу одного из украинских порталов по предложению и поиску работы, с начала полномасштабного вторжения и по сей день количество вакансий выросло вдвое.

Примечательно, что во время войны наиболее активно работодатели ищут специалистов в сфере логистики, торговли и производства. Так, лидером по числу предложений работы являлись водители со средней зарплатой в 21,5 тыс. грн.

Дальше по востребованности идут продавцы. Им в среднем готовы платить 10,6 тыс. грн. Также много вакансий для швей/портных и разнорабочих. Таким работникам в среднем платят по 14,5 и 10,5 тыс. грн. соответственно.

На какую работу сейчас самый большой спрос

Во время войны соискатели работы больше всего интересовались вакансиями в области логистики, торговли, строительства. Высокая конкуренция за такие предложения работы:

  • продавцы;
  • водители;
  • разнорабочие;
  • охранники;
  • грузчики;
  • строители;
  • баристы;
  • уборщики;
  • повара;
  • курьеры.

За какую работу и где платят больше всего

В 2022 году уровень заработных плат вырос почти у всех самых востребованных специалистов рабочих профессий по сравнению с 2021 годом.

Так, в сфере логистики в среднем зарплаты выросли на 20%, в производственной сфере на 10%, а в розничной торговле на 25%, а именно:

  • СТО/автомойки — 32 тыс. грн;
  • колл-центры/телекоммуникации — 21 тыс. грн;
  • логистика/склад/доставка — 20,5 тыс. грн;
  • строительство/облицовочные работы — 18 тыс. грн;
  • производство/рабочие специальности — 15 тыс. грн;
  • розничная торговля/продажи/закупки — 14,5 тыс. грн.

Высокая средняя зарплата зафиксирована в Тернопольской области (23,5 тыс. грн), Волынской (21,5 тыс. грн), Закарпатской (21 тыс. грн), Ровенской (21 тыс. грн) и Львовской (19,5 тыс. грн) областях.

В этих регионах преимущественно самая высокая зарплата на вакансиях водителей и строителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине уменьшилось количество безработных, которых теперь вовлекают в восстановление страны. Количество украинцев, у которых нет работы, продолжает снижаться с июня.

Также известно, что в Украине изменились правила привлечения официальных безработных в общественные работы в рамках проекта "Армия восстановления". Соответствующее решение приняло правительство.

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