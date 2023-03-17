Зарплати в Україні — деяким спеціалістам готові платити більше

Деякі професії на тлі війни стали дефіцитні

В Україні на ринку праці спостерігається поступове пожвавлення. Деякі професії на тлі війни стали дефіцитні, а роботодавці ладні щедро платити.

Новини.LIVE з'ясували, яких працівників зараз шукають та де найвищі заробітні плати.

Кого шукають роботодавці під час війни

Згідно з аналізом одного з українських порталів з пропозиції та пошуку роботи, з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні кількість вакансій зросла удвічі.

Примітно, що під час війни найактивніше роботодавці шукають спеціалістів у сфері логістики, торгівлі та виробництва. Так, лідером за числом пропозицій роботи були водії із середньою зарплатнею у 21,5 тис. грн.

Далі за затребуваністю йдуть продавці. Їм у середньому готові платити 10,6 тисячі гривень. Також багато вакансій для швачок/кравців та різноробів. Таким працівникам у середньому платять по 14,5 та 10,5 тис. грн відповідно.

На яку роботу зараз найбільший попит

Під час війни пошукачі роботи найбільше цікавилися вакансіями у галузі логістики, торгівлі, будівництва. Найвища конкуренція за такі пропозиції роботи:

продавці;

водії;

різнороби;

охоронці;

вантажники;

будівельники;

баристи;

прибиральники;

кухарі;

кур'єри.

За яку роботу і де платять найбільше

Протягом 2022 року рівень заробітних плат зріс майже в усіх найзатребуваніших спеціалістів робітничих професій у порівнянні з 2021 роком.

Так, у сфері логістики в середньому зарплати зросли на 20%, у виробничій сфері на 10%, а у роздрібній торгівлі на 25%, а саме:

СТО/автомийки — 32 тис. грн;

кол-центри/телекомунікації — 21 тис. грн;

логістика/ склад/доставка — 20,5 тис. грн;

будівництво/облицювальні роботи — 18 тис. грн;

виробництво/робітничі спеціальності — 15 тис. грн;

роздрібна торгівля/продажі/закупки — 14,5 тис. грн.

Найвища середня зарплатня зафіксована у Тернопільській області (23,5 тис. грн), Волинській (21,5 тис. грн), Закарпатській (21 тис. грн), Рівненській (21 тис. грн) та Львівській (19,5 тис. грн) областях.

У цих регіонах переважно найвища зарплата на вакансіях водіїв та будівельників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні поменшала кількість безробітних, яких тепер долучають до відновлення країни. Кількість українців, які не мають роботи, продовжує знижуватися із червня.

Також відомо, що в Україні змінилися правила залучення офіційних безробітних до суспільних робіт в рамках проєкту "Армія відновлення". Відповідне рішення ухвалив уряд.