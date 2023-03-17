Зарплати в Україні — деяким спеціалістам готові платити більше

Ці спеціалісти в Україні зараз на вагу золота: шалені зарплати
В Україні на ринку праці спостерігається поступове пожвавлення. Деякі професії на тлі війни стали дефіцитні, а роботодавці ладні щедро платити.
Новини.LIVE з'ясували, яких працівників зараз шукають та де найвищі заробітні плати.
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Кого шукають роботодавці під час війни
Згідно з аналізом одного з українських порталів з пропозиції та пошуку роботи, з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні кількість вакансій зросла удвічі.
Примітно, що під час війни найактивніше роботодавці шукають спеціалістів у сфері логістики, торгівлі та виробництва. Так, лідером за числом пропозицій роботи були водії із середньою зарплатнею у 21,5 тис. грн.
Далі за затребуваністю йдуть продавці. Їм у середньому готові платити 10,6 тисячі гривень. Також багато вакансій для швачок/кравців та різноробів. Таким працівникам у середньому платять по 14,5 та 10,5 тис. грн відповідно.
На яку роботу зараз найбільший попит
Під час війни пошукачі роботи найбільше цікавилися вакансіями у галузі логістики, торгівлі, будівництва. Найвища конкуренція за такі пропозиції роботи:
- продавці;
- водії;
- різнороби;
- охоронці;
- вантажники;
- будівельники;
- баристи;
- прибиральники;
- кухарі;
- кур'єри.
За яку роботу і де платять найбільше
Протягом 2022 року рівень заробітних плат зріс майже в усіх найзатребуваніших спеціалістів робітничих професій у порівнянні з 2021 роком.
Так, у сфері логістики в середньому зарплати зросли на 20%, у виробничій сфері на 10%, а у роздрібній торгівлі на 25%, а саме:
- СТО/автомийки — 32 тис. грн;
- кол-центри/телекомунікації — 21 тис. грн;
- логістика/ склад/доставка — 20,5 тис. грн;
- будівництво/облицювальні роботи — 18 тис. грн;
- виробництво/робітничі спеціальності — 15 тис. грн;
- роздрібна торгівля/продажі/закупки — 14,5 тис. грн.
Найвища середня зарплатня зафіксована у Тернопільській області (23,5 тис. грн), Волинській (21,5 тис. грн), Закарпатській (21 тис. грн), Рівненській (21 тис. грн) та Львівській (19,5 тис. грн) областях.
У цих регіонах переважно найвища зарплата на вакансіях водіїв та будівельників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні поменшала кількість безробітних, яких тепер долучають до відновлення країни. Кількість українців, які не мають роботи, продовжує знижуватися із червня.
Також відомо, що в Україні змінилися правила залучення офіційних безробітних до суспільних робіт в рамках проєкту "Армія відновлення". Відповідне рішення ухвалив уряд.