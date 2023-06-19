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Цифровой концлагерь или возможности: экономист оценил плюсы и минусы е-гривны

19 июня 2023 22:03
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Введение электронной гривны: опасность и плюсы
Расчет деньгами по банковской карточке. Фото: kiev.segodnya.ua
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Национальном банке Украины говорят о введении электронной гривны, но пока это на стадии разработок. В мире уже есть похожие цифровые деньги, но эксперты не всегда оценивают это как благо для народа, иногда называют цифровым концлагерем.

В чем опасность электронных денег и в чем самый большой плюс е-гривны, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал экономист Борис Кушнирук.

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— Каково ваше отношение к цифровым деньгам?

— Цифровые деньги оставляют за собой цифровой след. Это может быть использовано и в пользу людей, а может быть в определенной степени и злом. Любая операция становится такой, которая может быть проконтролирована центральным банком.

— Разве плохо, если все контролирует государство?

— Насколько это хорошо или плохо зависит от государства. Если оно носит тоталитарный характер, то это не меньший повод для обеспокоенности, чем когда камерами отслеживаются все ваши движения на улице. В какой-то степени такой цифровой концлагерь сейчас формируется в Китае. И именно там внедрение цифрового юаня является продолжением формирования цифрового концлагеря и человека можно ограничить, чтобы он ничего не смог сделать.

— Стоит ли заботиться о безопасности е-гривны?

— С этой точки зрения, безопасность существует безусловно. На сегодняшний день, если брать расчетный центр НБУ, то за все годы независимости никто его сломать не смог. Были факты, когда средства крались со счетов банков, но не из-за взлома, а кто-то это делал внутри банка.

— Чем отличается е-гривна и деньги, которые украинцы имеют на карточках?

— Это крипто деньги и фиатные деньги. Различие в операциях с точки зрения технологии. Вы сможете заплатить за что-нибудь любыми деньгами. А вот технология расчета может быть разная. И здесь, на мой взгляд, можно говорить, что внедрение криптогривны может быть полезным.

Кредитная карта
Банковская карта. Фото: pixabay

В первую очередь это касается малых операций. Сейчас мы можем рассчитаться в общественном транспорте картой. Это означает, что какая бы ни была сумма, операция будет проведена. Но с точки зрения банковской системы не все так хорошо — банк должен брать комиссию из того, кто предлагает услугу. И в определенных случаях участникам невыгодно проводить такие операции в безналичном виде, потому что расходы на саму операцию могут быть выше.

А вот через криптовалюту будет выгодно проводить малые операции. Когда расходы за операцию несравненно меньше будут, чем при обычных расчетах банковской картой.

 

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