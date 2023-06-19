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Цифровий концтабір чи можливості: економіст оцінив плюси та мінуси е-гривні

19 червня 2023 22:03
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Запровадження електронної гривні: небезпека та плюси
Розрахунок грошима з банківської картки. Фото: kiev.segodnya.ua
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Національному банку України говорять про запровадження електронної гривні, але поки це на стадії розробок. У світі вже є схожі цифрові гроші, але експерти не завжди оцінюють це як благо для народу, подекуди називають цифровим концтабором. 

В чому небезпека електронних грошей і в чому найбільший плюс е-гривні, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів економіст Борис Кушнірук. 

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— Яке ваше ставлення до цифрових грошей?

— Цифрові гроші залишають за собою цифровий слід. Це може бути використано і на користь людей, а може бути певною мірою і злом. Будь-яка операція стає такою, яка може бути проконтрольована центральним банком. 

— Хіба погано, якщо все контролює держава? 

— Наскільки це добре чи погано залежить від держави. Якщо вона носить характер тоталітарної, то це не менший привід для стурбованості, ніж коли камерами відслідковуються всі ваші рухи на вулиці. Певною мірою такий цифровий концтабір зараз формується в Китаї. І якраз там впровадження цифрового юаня є продовженням формування цифрового концтабору і людину можна обмежити, щоб вона нічого не змогла зробити. 

— Чи варто перейматися за безпеку е-гривні? 

— З цієї точки зору безпека існує безумовно. На сьогодні, якщо брати розрахунковий центр НБУ, то за всі роки незалежності ніхто його зламати не зміг. Були факти коли кошти кралися з рахунків банків, але не через взлом, а хтось це робив всередині банку. 

— Чим відрізняється е-гривня і гроші, які українці мають на картках?

— Це крипто гроші і фіатні гроші. Відмінність в операціях з точки зору технології. Ви зможете заплатити за щось будь-якими грошима. А от технологія розрахунку може бути різна. І тут, на мій погляд, можна казати, що впровадження криптогривні може бути корисним. 

Кредитная карта
Банківська картка. Фото: pixabay

В першу чергу це стосуватиметься малих операцій. Зараз ми можемо розрахуватися в громадському транспорті карткою. Це означає, що яка б мала не була сума, операція буде проведена. Але з точки зору банківської системи не все так добре — банк повинен брати комісію з того, хто пропонує послугу. І в певних випадках учасникам невигідно проводити такі операції в безготівковому вигляді, бо витрати на саму операцію можуть бути вищими. 

А от через криптовалюту буде вигідно проводити малі операції. Коли витрати за операцію незрівнянно менші будуть, ніж при звичайних розрахунках банківською карткою.

 

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