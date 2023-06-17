Криптовалюта в Україні: чи потрібно узаконити цифрові гроші

Криптовалюта. Фото: EPA/UPG

Цифрові валюти останні роки стали досить популярними у світі. Нещодавно Національний банк України заявив, що планує запустити в Україні електронні гроші — е-гривня.

Чи можна вважати цифрові гроші рівноцінними готівці, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів економіст Борис Кушнірук.

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Економіст Борис Кушнірук. Фото: Twitter

"Є так звані криптовалюти, але я до децентралізованих криптовалют ставлюсь критично. Тому що у грошей є функції. Я не хочу читати лекцію з теорії грошей, але якщо основні функції не виконуються, то гроші не є грошима. Вони є віртуальним активом, але не виконують функцію грошей. Таким чином потрібно розуміти, що у світі немає прикладів впровадження централізовано криптовалют", — сказав економіст.

За його словами, люди граються у цифрові гроші, але насправді їх не можна порівнювати з готівкою, або навіть з грошима, якими громадяни користуються на банківських картках.

"Всі ці біткоїни та інші криптовалюти я називаю продажем повітря, яке не має за собою абсолютно нічого. Відповідно — це спекулятивні активи. Поки є охочі в це гратися — це їхнє право, але це не є грошима", — сказав економіст.

Нагадаємо, Україна може стати першою країною на території Європи, що запровадила європейські правила регулювання цифрових активів МіСА.

Додамо, що у лютому МВФ закликав країни не визнавати криптовалюту платіжним засобом. У фонді озвучили головні небезпеки.

Також повідомлялося, що "Група семи" на засіданні міністрів фінансів та голів центробанків домовилася про спільний контроль ринку криптовалют. Причому у МВФ не виключають і заборони криптовалют взагалі.