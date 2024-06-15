Удорожание сигарет — как вырастут цены в Украине

Человек возле табачного киоска. Фото: УНІАН

Украинский парламент принял в первом чтении законопроект №11090, предусматривающий значительное повышение акциза на сигареты. Если этот закон будет принят, цены на табачные изделия могут значительно увеличиться. После первого этапа повышения акцизов, которое может состояться уже в 2024 году, цены на пачку сигарет средней ценовой категории могут увеличиться с 87,14 до 92,8 грн, а через четыре года достичь около 173 грн.

Какими будут цены на сигареты в ближайшие годы, подсчитали в OBOZ.UA.

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"Акциз зафиксирован в евро, поэтому для оценки стоимости мы учитывали прогноз курса гривны, опубликованный МВФ. Кроме того, в прогнозе использован курс доллара к евро 1,07/1", — говорится в сообщении.

Итак, согласно расчетам:

к пересмотру правил — 87,14 за пачку (согласно Госстату)

в 2024-м — 92,8 грн за пачку;

в 2025-м — 127,4 грн за пачку;

в 2026-м — 142,1 грн за пачку;

в 2027-м — 155,8 грн за пачку;

в 2028-м — 173,6 грн за пачку.

Как вырастут цены на сигареты. Источник: OBOZ.UA

При принятии изменений в акцизный сбор на сигареты ожидается увеличение поступлений в бюджет Украины от сигарет. В частности, в 2025 году эта сумма может составить 612 млн грн, в 2026 году — дополнительно 5 млрд грн, в 2027 году — 9,3 млрд грн, а в 2028 году — 13,8 млрд грн. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал принять законопроект с определенными изменениями.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские власти намерены увеличить ставки акцизного налога на топливо и табак с целью приближения действующих норм к требованиям законодательства Европейского Союза (ЕС). Известно, как это повлияет на кошелек простого потребителя.

Мы также писали, что в конце апреля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №9364 об усилении ответственности за незаконное обращение подакцизных товаров. Теперь штрафы за незаконное обращение табака и алкоголя увеличатся.