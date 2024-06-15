Здорожчання сигарет — як зростуть ціни в Україні

Чоловік біля тютюнового кіоску. Фото: УНІАН

Український парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №11090, який передбачає значне підвищення акцизу на цигарки. Якщо цей закон буде прийнятий, ціни на тютюнові вироби можуть значно зрости. Після першого етапу підвищення акцизів, яке може відбутися вже у 2024 році, ціни на пачку цигарок середньої цінової категорії можуть збільшитися з 87,14 до 92,8 грн, а через чотири роки досягти близько 173 грн.

Якими будуть ціни на сигарети найближчими роками, підрахували у OBOZ.UA.

Читайте також:

Як зростуть ціни на цигарки

"Акциз зафіксовано у євро, тому для оцінки вартості ми враховували прогноз курсу гривні, опублікований МВФ. Крім того, у прогнозі використано курс долара до євро 1,07/1", — йдеться у повідомленні.

Отже, згідно з розрахунками:

до перегляду правил — 87,14 за пачку (згідно Держстату)

в 2024-му — 92,8 грн за пачку;

в 2025-му — 127,4 грн за пачку;

в 2026-му — 142,1 грн за пачку;

в 2027-му — 155,8 грн за пачку;

в 2028-му — 173,6 грн за пачку.

Як зростуть ціни на сигарети. Джерело: OBOZ.UA

При прийнятті змін до акцизного збору на цигарки, очікується збільшення надходжень до бюджету України від цигарок. Зокрема, у 2025 році ця сума може скласти 612 млн грн, у 2026 році — додатково 5 млрд грн, у 2027 році — 9,3 млрд грн, а у 2028 році — 13,8 млрд грн. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував прийняти законопроєкт з певними змінами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українська влада має намір збільшити ставки акцизного податку на пальне та тютюн з метою наближення чинних норм до вимог законодавства Європейського Союзу (ЄС). Відомо, як це вплине на гаманець простого споживача.

Ми також писали, що наприкінці квітня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт № 9364 щодо посилення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів. Відтепер штрафи за незаконний обіг тютюну та алкоголю збільшаться.