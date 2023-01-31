Как изменилась цена газа в Европе

Цена газа в Европе снизилась более чем в 5 раз после августовского пика
Европа совладала с ценовой паникой на газовом рынке, которая началась после российского вторжения в Украину и радикального сокращения поставок голубого топлива из страны-агрессора.
Цена природного газа в Европе (на газовом хабе TTF в Нидерландах) после достижения августовского пика более чем в $3,6 тыс. за кубометр снизилась в 5,6 раза до $656 за кубометр по состоянию на 30 января 2023 года. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная профильным изданием "Минфин".
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На фоне радикального понижения российских поставок Европа успешно диверсифицирует источники закупок голубого топлива. Если в 2021 году доля газа из россии в общем объеме потребления странами Евросоюза составила 36%, то по итогам сентября 2022 года эта доля упала до 9% и продолжает стремительно уменьшаться.
Еще в начале лета Евросоюз начал активно диверсифицировать поставки газа, усилив сотрудничество, в частности, с США, Алжиром и Азербайджаном. На начало ноября газовые хранилища Европы были заполнены на 95%. При этом десятки танкеров со сжиженным газом стояли в европейских портах, ожидая своей очереди на разгрузку.
Напомним, недавно национализированная компания "Укрнафта" выйдет на рынок поставок природного газа для конечных потребителей Украины.
Добывающая компания будет заключать с предприятиями двусторонние соглашения по снабжению энергоресурсом. Газ будет реализовываться по рыночным ценам.
В рамках контрактов покупатели будут получать природный газ, уже находящийся в украинских подземных газохранилищах. В компании также готовятся предоставлять комплексные услуги по снабжению энергоносителями.
Всех заинтересованных в предложении призывают писать по адресу: [email protected]
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О том, как Европа выживает без российского газа, читайте в авторском материале Новини.LIVE