Как изменилась цена газа в Европе

Европа совладала с ценовой паникой на газовом рынке

Европа совладала с ценовой паникой на газовом рынке, которая началась после российского вторжения в Украину и радикального сокращения поставок голубого топлива из страны-агрессора.

Цена природного газа в Европе (на газовом хабе TTF в Нидерландах) после достижения августовского пика более чем в $3,6 тыс. за кубометр снизилась в 5,6 раза до $656 за кубометр по состоянию на 30 января 2023 года. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная профильным изданием "Минфин".

На фоне радикального понижения российских поставок Европа успешно диверсифицирует источники закупок голубого топлива. Если в 2021 году доля газа из россии в общем объеме потребления странами Евросоюза составила 36%, то по итогам сентября 2022 года эта доля упала до 9% и продолжает стремительно уменьшаться.

Еще в начале лета Евросоюз начал активно диверсифицировать поставки газа, усилив сотрудничество, в частности, с США, Алжиром и Азербайджаном. На начало ноября газовые хранилища Европы были заполнены на 95%. При этом десятки танкеров со сжиженным газом стояли в европейских портах, ожидая своей очереди на разгрузку.

Напомним, недавно национализированная компания "Укрнафта" выйдет на рынок поставок природного газа для конечных потребителей Украины.

Добывающая компания будет заключать с предприятиями двусторонние соглашения по снабжению энергоресурсом. Газ будет реализовываться по рыночным ценам.

В рамках контрактов покупатели будут получать природный газ, уже находящийся в украинских подземных газохранилищах. В компании также готовятся предоставлять комплексные услуги по снабжению энергоносителями.

Всех заинтересованных в предложении призывают писать по адресу: [email protected]

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О том, как Европа выживает без российского газа, читайте в авторском материале Новини.LIVE