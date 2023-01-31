Як змінилась ціна газу в Європі

Ціна газу в Європі знизилась більш ніж у 5 разів після серпневого піка
Європа опанувала цінову паніку на газовому ринку, яка розпочалася після російського вторгнення в Україну і радикального зменшення поставок блакитного палива з країни-агресора.
Ціна природнього газу в Європі (на газовому хабі TTF в Нідерландах) після досягнення серпневого піку в понад $3,6 тис. за кубометр знизилась в 5,6 раза до $656 за кубометр станом на 30 січня 2023 року. Про це свідчить статистика, оприлюднена профільним виданням "Мінфін".
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На тлі радикального зниження російських поставок Європа успішно диверсифікує джерела закупок блакитного палива. Якщо 2021 року частка газу з росії в загальному обсязі споживання країнами Євросоюзу становила 36%, то за підсумками вересня 2022-го ця частка впала до 9% і продовжує стрімко зменшуватися.
Ще на початку літа Євросоюз почав активно диверсифікувати постачання газу, посиливши співпрацю, зокрема, зі США, Алжиром та Азербайджаном. Станом на початок листопада газові сховища Європи були заповнені на 95%. При цьому десятки танкерів зі зрідженим газом стояли в європейських портах, чекаючи на свою чергу на розвантаження.
Нагадаємо, нещодавно націоналізована компанія "Укрнафта" вийде на ринок постачання природного газу для кінцевих споживачів України.
Видобувна компанія укладатиме з підприємствами двосторонні угоди з постачання енергоресурсу. Газ реалізовуватимуть за ринковими цінами.
В рамках контрактів покупці отримуватимуть природний газ, що вже знаходиться в українських підземних газосховищах. У компанії також готуються надавати комплексні послуги із постачання енергоносіїв.
Усіх зацікавлених у пропозиції закликають писати на адресу: [email protected]
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Про те, як Європа виживає без російського газу, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE