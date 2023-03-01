Выплаты военным в 2023: справится ли Украина

Причина введения нового порядка выплат – экономия средств государственного бюджета

С 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Изменения касаются начисления дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим и сотрудникам системы МВД, находящимся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочникам и курсантам ВУЗов, офицерам управлений и штабов. Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 и 100 тысяч гривен, введенных постановлением Кабинета Министров Украины 28 февраля 2022 № 168.

Основная причина введения нового порядка выплат — экономия средств государственного бюджета. Другими словами, в государственном кармане не хватает на всех денег. А денег нужно чем дальше, тем больше. Об этом публично заявлял министр обороны Алексей Резников, по данным которого личный состав Вооруженных сил Украины достигает около миллиона человек.

"Война тянется, пошел второй год, у нас много бизнеса не работает, налоги не платятся, а нужно покупать оружие, количество Вооруженных Сил огромно, нужно их обеспечивать, одевать, кормить. Бюджетные возможности у нас минус по отношению к тому, сколько мы зарабатываем", — объяснял Алексей Резников.

Алексей Резников. Фото: УНИАН

Несмотря на колоссальные объемы финансовой помощи от внешних партнеров, оплачивать войну Украина должна исключительно за счет внутренних ресурсов. Источником таких ресурсов выступает, в первую очередь, государственный бюджет.

Сколько стоит Украине армия

В 2022 году Украина потратила из государственного бюджета на оборону и национальную безопасность, включая расходы на правоохранителей и судебную власть, 1,59 трлн гривен. Это составило 58,6% всех расходов бюджета.

Основная статья оборонных расходов – денежное довольствие военнослужащих. В 2022 году на оплату труда и начисления на заработную плату в секторе безопасности и обороны, включая суды и правоохранителей, из госбюджета было израсходовано 931,8 млрд гривен. К слову, в 2021 году на эти цели из госбюджета было израсходовано 198,3 млрд гривен. Так что в первый год войны расходы на зарплаты силовикам увеличились почти в пять раз.

В 2023 году, как ни странно, государство планирует потратить на сектор обороны и безопасности гораздо меньше, чем в первый год войны. В частности, по статье "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны" заложено финансирование на 2023 год в объеме 494,2 млрд гривен. Это при том, что в 2022 году было профинансировано 857,5 млрд гривен. Следовательно, уменьшение финансирования только по этой статье расходов должно составить более 360 млрд гривен.

Финансирование Национальной гвардии и Госпогранслужбы тоже сократилось. В 2023 году в бюджет заложили соответственно на 53,9% и 52,5% меньше средств, чем потратили в 2022 году.

В 2022 году расходы госбюджета на Вооруженные Силы, Нацгвардию и Госпогранслужбу составили более 1,021 трлн гривен, львиную долю из которых составляли выплаты военным. А в 2023 году на финансирование этих структур в бюджете заложили 570,92 млрд гривен, что на 451 млрд гривен меньше.

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Это, конечно, не означает, что сокращение бюджетных расходов связано с новым порядком выплат денежных надбавок военнослужащим. Также это никак не свидетельствует о том, что сокращение выплат было запланировано еще в прошлом году в процессе формирования бюджета на 2023 год.

Сэкономит ли государство на выплатах военным

Объемы фактических выплат военным — информация достаточно чувствительная. Официальных данных нет. Их не публикует ни Министерство обороны, ни Министерство финансов. Оно и понятно — война продолжается.

Отказались комментировать этот вопрос и все эксперты, к которым обратилась редакция "Новини.Live".

Однако можно предположить, что потенциальная бюджетная экономия от нового порядка выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим вовсе не очевидна. Тому может быть несколько причин.

Во-первых, в Украине идет мобилизация, продолжают комплектоваться новые военные формирования, что требует дополнительного финансирования.

Наряду с уменьшением объема доплат военнослужащим в размере 30 тыс. гривен с 1 февраля произошло повышение размеров минимального денежного довольствия, что также потребует дополнительного финансирования из бюджета.

К сожалению, украинская армия несет потери. И государство продолжает выполнять свои обязательства перед своими защитниками, выплачивая по 100 тыс. гривен раненым бойцам и по 15 млн гривен семьям погибших.

Все это колоссальные средства, которые государство должно находить из внутренних источников.

Прогнозировать дальнейшее течение военных действий пока точно невозможно. Соответственно, трудно планировать расходы государственного бюджета. Скорее всего, главная смета государства в течение года будет неоднократно пересматриваться в сторону увеличения расходной части, как это было в прошлом году. Поэтому, судя по всему, оптимизация порядка выплат военнослужащим была лишь вопросом времени.

Фото: REUTERS/Marko Djurica