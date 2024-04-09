Цена золота побила новый рекорд — какой прогноз

Золото. Фото: Pexels

Стоимость золота установила новый рекорд – 8 апреля курс драгоценного металла вырос до $2 350 за унцию. Цена актива растет на фоне стабильных закупок Китаем и Индией.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Какая цена золота в апреле

Стремительный взлет золота до исторического максимума может показаться легко понятным на расстоянии, учитывая неспокойный геополитический климат и мрачные перспективы мировой экономики. Драгметалл известен как "тихая гавань" для инвесторов, и они считают, что после снижения процентных ставок в США цена на слитки должна вырасти еще сильнее.

Опытные аналитики рынка не могут найти единственный ответ на вопрос, ставший причиной роста золота: обеспокоенность Центральных банков из-за роли доллара как экономического оружия, неизбежность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, инфляция, предстоящие выборы в США или все вместе.

Особенностью новой "охоты" за золотом стало то, что речь идет именно о слитках, а не о биржевых фондах на базе драгоценного металла, которые традиционно считаются более легкой формой инвестирования.

Вместе с тем, март стал 17-м месяцем подряд, когда Центральный банк Китая покупал золото для своих резервов, чем подлил подсолнечное масло в покупательский бум, что помогло стоимости драгоценного металла обновить свой максимум. Согласно официальным данным, в текущем месяце золотой запас Народного банка Китая вырос на 0,2% — до 72,74 миллиона тройских унций. Это самый маленький рост за все время роста, наблюдаемый с ноября 2022 года.

На этом фоне официальные резервные активы Китая в марте достигли своего максимума с ноября 2015 года. А валютные резервы КНР выросли на 0,6% и достигли отметки в $3,24 трлн, что стало рекордом с декабря 2021 года.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в апреле. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит латунь в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на алюминий и чермет.