Ціна золота побила новий рекорд — який прогноз

Золото. Фото: Pexels

Вартість золота встановила новий рекорд — 8 квітня курс дорогоцінного металу зріс до $2 350 за унцію. Ціна активу зростає на тлі стабільних закупівель Китаєм та Індією.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Стрімкий зліт золота до історичного максимуму може здатися легко зрозумілим на відстані з огляду на неспокійний геополітичний клімат і похмурі перспективи світової економіки. Дорогоцінний метал відомий як "тиха гавань" для інвесторів, і вони вважають, що після зниження відсоткових ставок у США ціна на зливки має зрости ще сильніше.

Досвідчені аналітики ринку не можуть знайти єдину відповідь на питання, що стало причиною зростання золота: стурбованість Центральних банків через роль долара як економічної зброї, неминучість зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, інфляція, майбутні вибори в США або все разом.

Особливістю нового "полювання" за золотом стало те, що йдеться саме про зливки, а не про біржові фонди на базі дорогоцінного металу, які традиційно вважаються легшою формою інвестування.

Разом з тим, березень став 17-м місяцем поспіль, коли Центральний банк Китаю купував золото для своїх резервів, чим підлив олії в купівельний бум, що допоміг вартості дорогоцінного металу оновити свій максимум. Згідно з офіційними даними, цього місяця золотий запас Народного банку Китаю зріс на 0,2% - до 72,74 мільйонів тройських унцій. Це найменше зростання за весь час зростання, що спостерігається з листопада 2022 року.

На цьому фоні офіційні резервні активи Китаю у березні досягли свого максимуму з листопада 2015 року. А валютні резерви КНР зросли на 0,6% і досягли позначки $3,24 трлн, що стало рекордом з грудня 2021 року.

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