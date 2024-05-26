Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 26 мая 2024 года

Металлургический комбинат ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Фото: УНИАН

Цены на алюминий остаются стабильными, делая сдачу лома выгодным делом. Удобство обусловлено постоянным спросом на этот металл и благоприятными условиями рынка.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 26 мая.

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Интересные факты об алюминии

Вот несколько интересных фактов об этом металле:

В начале использования алюминий был крайне редким и драгоценным металлом. В 19 веке он был даже использован для украшения короны Фарука, великого султана Египта.

Алюминий был открыт в 1825 году датским химиком Гансом Кристианом Эрстедом. Название "алюминий" происходит от латинского слова "alumen", что означает "горькие галуны".

Первые алюминиевые фольги были сделаны в 1910 году в США. Они были использованы для упаковки жевательной резины и сигарет. Первые алюминиевые консервные банки были сделаны в 1959 году в США. Это облегчило транспортировку и хранение продуктов и открыло новые возможности для их упаковки.

Алюминий используется в автомобильной и авиационной промышленности для изготовления кузовов и частей двигателей из-за его легкости и прочности, что помогает снизить вес транспортных средств и улучшить их эффективность.

В современном строительстве алюминий широко используется для наружных обшивок высоких зданий из-за своей легкости, прочности и стойкости к коррозии.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, является завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. По его словам, большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Он также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине в мае

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 55 до 70 грн;

Винницкая область — от 40 до 60 грн;

Волынская область — 40 до 55 грн;

Днепропетровская область — от 55 до 70 грн;

Житомирская область — от 45 до 65 грн;

Закарпатская область — от 45 до 60 грн;

Запорожская область — от 40 до 65 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 60 грн;

Кировоградская область — от 45 до 60 грн;

Львовская область — от 30 до 55 грн;

Николаевская область — от 45 до 60 грн;

Одесская область — от 40 до 60 грн;

Полтавская область — от 40 до 60 грн;

Ровенская область — от 40 до 60 грн;

Сумская область — от 30 до 45 грн;

Тернопольская область — от 40 до 55 грн;

Харьковская область — от 55 до 65 грн;

Хмельницкая область — от 30 до 55 грн;

Черкасская область — от 40 до 65 грн;

Черновицкая область — от 40 до 55 грн;

Черниговская область — от 40 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в мае. Еще мы собрали цены на латунь, медь и золото.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.