Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 26 травня 2024 року

Металургійний комбінат ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Фото: УНІАН

Ціни на алюміній залишаються стабільними, роблячи здавання брухту вигідною справою. Вигода зумовлена постійним попитом на цей метал та сприятливими умовами ринку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 26 травня.

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Цікаві факти про алюміній

Ось кілька цікавих фактів про цей метал:

На початку свого використання алюміній був вкрай рідкісним та коштовним металом. У ХІХ столітті він був навіть використаний для прикрашення корони Фарука, великого султана Єгипту.

Алюміній був відкритий в 1825 році данським хіміком Гансом Крістіаном Ерстедом. Назва "алюміній" походить від латинського слова "alumen", що означає "гіркі галуни".

Перші алюмінієві фольги були виготовлені в 1910 році у США. Вони були використані для упаковки жувальної гуми та сигарет. Перші алюмінієві консервні банки були виготовлені у 1959 році у США. Це полегшило транспортування та зберігання продуктів та відкрило нові можливості для їх упакування.

Алюміній використовується в автомобільній та авіаційній промисловості для виготовлення кузовів та частин двигунів через його легкість та міцність, що допомагає знизити вагу транспортних засобів та покращити їхню ефективність.

У сучасному будівництві алюміній широко використовується для зовнішніх обшивок високих будівель через свою легкість, міцність та стійкість до корозії.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що в Україні наразі єдиним великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, є завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. За його словами, більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Він також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на алюміній в Україні у травні

Середні ціни по областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 55 до 70 грн;

Вінницька область — від 40 до 60 грн;

Волинська область — 40 до 55 грн;

Дніпропетровська область — від 55 до 70 грн;

Житомирська область — від 45 до 65 грн;

Закарпатська область — від 45 до 60 грн;

Запорізька область — від 40 до 65 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 60 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 60 грн;

Львівська область — від 30 до 55 грн;

Миколаївська область — від 45 до 60 грн;

Одеська область — від 40 до 60 грн;

Полтавська область — від 40 до 60 грн;

Рівненська область — від 40 до 60 грн;

Сумська область — від 30 до 45 грн;

Тернопільська область — від 40 до 55 грн;

Харківська область — від 55 до 65 грн;

Хмельницька область — від 30 до 55 грн;

Черкаська область — від 40 до 65 грн;

Чернівецька область — від 40 до 55 грн;

Чернігівська область — від 40 до 60 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на латунь, мідь та золото.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів.