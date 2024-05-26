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Ціни на алюміній — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

26 травня 2024 06:40
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 26 травня 2024 року
Металургійний комбінат ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на алюміній залишаються стабільними, роблячи здавання брухту вигідною справою. Вигода зумовлена постійним попитом на цей метал та сприятливими умовами ринку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 26 травня.

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Цікаві факти про алюміній

Ось кілька цікавих фактів про цей метал:

  • На початку свого використання алюміній був вкрай рідкісним та коштовним металом. У ХІХ столітті він був навіть використаний для прикрашення корони Фарука, великого султана Єгипту.
  • Алюміній був відкритий в 1825 році данським хіміком Гансом Крістіаном Ерстедом. Назва "алюміній" походить від латинського слова "alumen", що означає "гіркі галуни".
  • Перші алюмінієві фольги були виготовлені в 1910 році у США. Вони були використані для упаковки жувальної гуми та сигарет. Перші алюмінієві консервні банки були виготовлені у 1959 році у США. Це полегшило транспортування та зберігання продуктів та відкрило нові можливості для їх упакування.
  • Алюміній використовується в автомобільній та авіаційній промисловості для виготовлення кузовів та частин двигунів через його легкість та міцність, що допомагає знизити вагу транспортних засобів та покращити їхню ефективність.
  • У сучасному будівництві алюміній широко використовується для зовнішніх обшивок високих будівель через свою легкість, міцність та стійкість до корозії.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що в Україні наразі єдиним великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, є завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. За його словами, більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Він також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на алюміній в Україні у травні

Середні ціни по областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 55 до 70 грн;
  • Вінницька область — від 40 до 60 грн;
  • Волинська область — 40 до 55 грн;
  • Дніпропетровська область — від 55 до 70 грн;
  • Житомирська область — від 45 до 65 грн;
  • Закарпатська область — від 45 до 60 грн;
  • Запорізька область — від 40 до 65 грн;
  • Івано-Франківська область — від 40 до 60 грн;
  • Кіровоградська область — від 45 до 60 грн;
  • Львівська область — від 30 до 55 грн;
  • Миколаївська область — від 45 до 60 грн;
  • Одеська область — від 40 до 60 грн;
  • Полтавська область — від 40 до 60 грн;
  • Рівненська область — від 40 до 60 грн;
  • Сумська область — від 30 до 45 грн;
  • Тернопільська область  —  від 40 до 55 грн;
  • Харківська область —  від 55 до 65 грн;
  • Хмельницька область — від 30 до 55 грн;
  • Черкаська область — від 40 до 65 грн;
  • Чернівецька область — від 40 до 55 грн;
  • Чернігівська область — від 40 до 60 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на латунь, мідь та золото.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів.

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