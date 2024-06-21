Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 21 июня 2024 года

Отливка металла. Фото: transvalorusa.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий играет важную роль в различных секторах экономики и промышленности. Этот металл, благодаря своей легкости и прочности, незаменим в авиационной и автомобильной отраслях, а также в строительстве. Его широко применяют в производстве упаковочных материалов, электротехнических устройств и медицинских изделий. Кроме того, алюминий легко подвергается переработке, что уменьшает экологическую нагрузку и открывает дополнительные возможности для заработка.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 11 июня.

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Интересные факты об алюминии

Алюминиевые банки на свалке могут разлагаться до 200 лет, что подчеркивает важность переработки алюминиевого лома наряду с другими видами металлолома. Алюминий, как и другие металлы, не следует выбрасывать вместе с обычными отходами.

Эмпайр-стейт-билдинг, построенный в 1930-1932 годах, стал первым домом, где широко применялись алюминиевые компоненты и готовые конструкции, включая внутренние элементы и знаменитый шпиль.

В XIX веке алюминий считался драгоценным металлом. Наполеон III, первый президент Французской Республики, сервировал своих почетных гостей алюминиевыми тарелками и столовыми приборами, тогда как остальных гостей обслуживали золотом и серебром, которые в то время считались менее ценными по сравнению с алюминием.

Переработка алюминия потребляет гораздо меньше энергии по сравнению с его производством из первичного сырья. Восстановление алюминия из отходов, таких как банки или провода, позволяет существенно экономить энергию. Переработка только одной алюминиевой банки сэкономит достаточно энергии, чтобы 100-ваттная лампочка горела в течение четырех часов.

Алюминий обладает высокой пластичностью, что позволяет изготавливать из него практически все: от велосипедных рам и корпусов лодок до компьютерных корпусов и кухонной утвари. Он легко обрабатывается как в холодном, так и горячем состоянии.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако он отмечает, что обсуждать иностранные инвестиции в возрождение украинской металлургической промышленности будет возможно только после достижения Украиной победы.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Новак отмечает, что восстановление украинской металлургической промышленности после войны потребует десятков миллиардов долларов инвестиций.

Цены на алюминий в Украине в июне

Средние цены в областях Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 65 до 85 грн;

Винницкая область — от 60 до 70 грн;

Волынская область — 50 до 60 грн;

Днепропетровская область — от 55 до 70 грн;

Житомирская область — от 50 до 65 грн;

Закарпатская область — от 45 до 60 грн;

Запорожская область — от 50 до 65 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 55 грн;

Кировоградская область — от 40 до 60 грн;

Львовская область — от 35 до 50 грн;

Николаевская область — от 45 до 60 грн;

Одесская область — от 45 до 65 грн;

Полтавская область — от 40 до 65 грн;

Ровенская область — от 40 до 50 грн;

Сумская область — от 35 до 50 грн;

Тернопольская область — от 45 до 60 грн;

Харьковская область — от 40 до 55 грн;

Хмельницкая область — от 35 до 55 грн;

Черкасская область — от 40 до 60 грн;

Черновицкая область — от 45 до 65 грн;

Черниговская область — от 40 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на чермет, золото и медь.