Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 21 июня 2024 года

Цены на алюминий в июне — сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине
Алюминий играет важную роль в различных секторах экономики и промышленности. Этот металл, благодаря своей легкости и прочности, незаменим в авиационной и автомобильной отраслях, а также в строительстве. Его широко применяют в производстве упаковочных материалов, электротехнических устройств и медицинских изделий. Кроме того, алюминий легко подвергается переработке, что уменьшает экологическую нагрузку и открывает дополнительные возможности для заработка.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 11 июня.
Интересные факты об алюминии
Алюминиевые банки на свалке могут разлагаться до 200 лет, что подчеркивает важность переработки алюминиевого лома наряду с другими видами металлолома. Алюминий, как и другие металлы, не следует выбрасывать вместе с обычными отходами.
Эмпайр-стейт-билдинг, построенный в 1930-1932 годах, стал первым домом, где широко применялись алюминиевые компоненты и готовые конструкции, включая внутренние элементы и знаменитый шпиль.
В XIX веке алюминий считался драгоценным металлом. Наполеон III, первый президент Французской Республики, сервировал своих почетных гостей алюминиевыми тарелками и столовыми приборами, тогда как остальных гостей обслуживали золотом и серебром, которые в то время считались менее ценными по сравнению с алюминием.
Переработка алюминия потребляет гораздо меньше энергии по сравнению с его производством из первичного сырья. Восстановление алюминия из отходов, таких как банки или провода, позволяет существенно экономить энергию. Переработка только одной алюминиевой банки сэкономит достаточно энергии, чтобы 100-ваттная лампочка горела в течение четырех часов.
Алюминий обладает высокой пластичностью, что позволяет изготавливать из него практически все: от велосипедных рам и корпусов лодок до компьютерных корпусов и кухонной утвари. Он легко обрабатывается как в холодном, так и горячем состоянии.
Какая ситуация с металлургией в Украине
По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако он отмечает, что обсуждать иностранные инвестиции в возрождение украинской металлургической промышленности будет возможно только после достижения Украиной победы.
"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.
Новак отмечает, что восстановление украинской металлургической промышленности после войны потребует десятков миллиардов долларов инвестиций.
Цены на алюминий в Украине в июне
Средние цены в областях Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
Киевская область — от 65 до 85 грн;
Винницкая область — от 60 до 70 грн;
Волынская область — 50 до 60 грн;
Днепропетровская область — от 55 до 70 грн;
Житомирская область — от 50 до 65 грн;
Закарпатская область — от 45 до 60 грн;
Запорожская область — от 50 до 65 грн;
Ивано-Франковская область — от 40 до 55 грн;
Кировоградская область — от 40 до 60 грн;
Львовская область — от 35 до 50 грн;
Николаевская область — от 45 до 60 грн;
Одесская область — от 45 до 65 грн;
Полтавская область — от 40 до 65 грн;
Ровенская область — от 40 до 50 грн;
Сумская область — от 35 до 50 грн;
Тернопольская область — от 45 до 60 грн;
Харьковская область — от 40 до 55 грн;
Хмельницкая область — от 35 до 55 грн;
Черкасская область — от 40 до 60 грн;
Черновицкая область — от 45 до 65 грн;
Черниговская область — от 40 до 60 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на чермет, золото и медь.
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