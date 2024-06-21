Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 21 червня 2024 року

Відливання металу. Фото: transvalorusa.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній відіграє надважливе значення у різних секторах економіки та промисловості. Цей метал, завдяки своїй легкості та міцності, є незамінним в авіаційній та автомобільній галузях, а також у будівництві. Його широко застосовують у виробництві пакувальних матеріалів, електротехнічних пристроїв та медичних виробів. Крім того, алюміній легко піддається переробці, що зменшує екологічне навантаження та відкриває додаткові можливості для заробітку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 11 червня.

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Цікаві факти про алюміній

Алюмінієві банки на звалищі можуть розкладатися до 200 років, що наголошує на важливості переробки алюмінієвого брухту поряд з іншими видами металобрухту. Алюміній, як і інші метали, не слід викидати разом зі звичайними відходами.

Побудований у 1930-1932 роках, Емпайр-стейт-білдинг став першим будинком, де широко застосовувалися алюмінієві компоненти та готові конструкції, включаючи внутрішні елементи та знаменитий шпиль.

У ХІХ столітті алюміній вважався дорогоцінним металом. Наполеон III, перший президент Французької Республіки, сервірував своїх почесних гостей алюмінієвими тарілками та столовими приладами, тоді як решту гостей обслуговували золотом та сріблом, які на той час вважалися менш цінними порівняно з алюмінієм.

Переробка алюмінію споживає значно менше енергії, порівняно з його виробництвом з первинної сировини. Відновлення алюмінію з відходів, таких як банки чи дроти, дозволяє суттєво економити енергію. Переробка лише однієї алюмінієвої банки заощадить достатньо енергії, щоб 100-ватна лампочка горіла протягом чотирьох годин.

Алюміній має високу пластичність, що дозволяє виготовляти з нього практично все: від велосипедних рам і корпусів човнів до комп'ютерних корпусів та кухонного начиння. Він легко піддається обробці як у холодному, так і гарячому стані.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він наголошує, що обговорювати іноземні інвестиції у відродження української металургійної промисловості буде можливим лише після досягнення Україною перемоги.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Новак зазначає, що відновлення української металургійної промисловості після війни вимагатиме десятків мільярдів доларів інвестицій.

Ціни на алюміній в Україні у червні

Середні ціни в областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 65 до 85 грн;

Вінницька область — від 60 до 70 грн;

Волинська область — 50 до 60 грн;

Дніпропетровська область — від 55 до 70 грн;

Житомирська область — від 50 до 65 грн;

Закарпатська область — від 45 до 60 грн;

Запорізька область — від 50 до 65 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 55 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 60 грн;

Львівська область — від 35 до 50 грн;

Миколаївська область — від 45 до 60 грн;

Одеська область — від 45 до 65 грн;

Полтавська область — від 40 до 65 грн;

Рівненська область — від 40 до 50 грн;

Сумська область — від 35 до 50 грн;

Тернопільська область — від 45 до 60 грн;

Харківська область — від 40 до 55 грн;

Хмельницька область — від 35 до 55 грн;

Черкаська область — від 40 до 60 грн;

Чернівецька область — від 45 до 65 грн;

Чернігівська область — від 40 до 60 грн.

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